Boring Company chce stavět Vegas Loop s asi 10 mílemi tunelů

Systém tunelů pod Las Vegas vytvořených společností The Boring Company Elona Muska se možná značně rozroste. Nedávno totiž zbankrotoval systém Las Vegas Monorail, který bránil Muskově společnosti podnikat ve stejných oblastech jako jednokolejka. Tím, že Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) odkoupila zbytky společnosti, také zaniklo výše zmíněné omezení, a The Boring Company tak poté podala návrh na rozšíření systému a vytvoření Vegas Loop.



The Boring Company zatím dokončuje tzv. LVCC Loop, která propojuje haly konferenčního centra Las Vegas Convention Center a nově by se měla rozšířit i do Resorts World . Na mapě je to ten malý "ocásek" zhruba uprostřed mapy. Je tedy vidět, že by šlo o velmi výrazné rozšíření dnešního rozestavěného systému. Celkově by tak okruh měl délku okolo 10 mil (počítáno v jednom směru). Systém by tak mohl spojovat konferenční centrum s mezinárodním letištěm, Allegiant Stadium a mnoha kasiny nebo jinými resorty po městě.

Z LVCC do Mandalay Bay by cesta měla zabrat jen 3 minuty, zatímco nyní je to po povrchu ve špičce asi půl hodiny. V tunelech by měly být nasazeny vozy Tesla Model 3, Model X a speciální "autobusy" postavené na platformě Modelu 3, které mají mít kapacitu 12 až 16 lidí. Zatímco nynější smyčku financuje zejména LVCVA (což dává smysl, když propojuje jeho konferenční centrum), další rozšíření by si už platila The Boring Company sama. Pokud však bude chtít po cestě nějaké kasino nástupní stanici ve své blízkosti, bude si ji muset zaplatit.

