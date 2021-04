Byly Zen 3+ Warhol odloženy či zrušeny? A proč?

Procesory Ryzen zvané Warhol by představovaly pro AMD nádech před nabídkou 5nm Zen 4, ovšem tento nádech si tým zelených možná odpustí. Mluví o tom jednak RedGamingTech a krátkou zprávu vypustil také Jurij Bublij , známý autor utilit DRAM Calculator for Ryzen a ClockTuner for Ryzen. Dle něj byly Zen 3+ buď odloženy, anebo rovnou zrušeny.

Nedávno se přitom mluvilo o tom , že Zen 3+ nabídne oproti Zen 3 velice zajímavý nárůst výkonu na takt, a to až o 10 procent, což by bylo na refresh slušné. Nicméně tomu se zatím nedá věřit a pak tu jsou nejnovější zprávy, které do věci vnáší ještě větší zmatek. Musíme si uvědomit, že samotná společnost AMD prostě ohlásila, že po 7nm Zen 3 nastoupí 5nm Zen 4 a informace o Zen 3+, 6nm procesu a generaci Warhol jsou dosud oficiálně nepotvrzené.

Nicméně předpokládejme, že Warhol jsou reálné a byly či jsou skutečně chystány na tento rok, o čemž jsme se ostatně dozvěděli už z více zdrojů. Představovaly by poslední generaci desktopových procesorů pro AM4 a i dle RedGamingTech měly nabídnout až 10% zvýšení výkonu na takt a menší zvýšení taktů samotných.

AMD se však prý rozhodlo je zrušit (o odložení asi nemůže být řeč) kvůli aktuální situaci na trhu a namísto toho se soustředí na Zen 4, což ovšem neznamená jejich vypuštění namísto Zen 3+, ale prostě někdy v roce 2022. Onou situací na trhu se pochopitelně myslí pokračující nedostatek výrobních kapacit a v tomto ohledu by rozhodnutí firmy AMD mělo smysl. Zen 3+ by i přes slušný refresh nepředstavovaly velký skok a prodloužily by u AMD éru pamětí DDR4 v době, kdy už Intel bude (částečně) podporovat DDR5.

Pokud tedy AMD Zen 3+ zruší, o to dříve pak mohou nastoupit do desktopů Zen 4 a právě kvůli situaci na trhu není vůbec třeba řešit to, že by mezitím pro Zen 3 nebyl odbyt. Ostatně právě i z toho důvodu můžeme nejspíše zapomenout na nové levnější modely Zen 3, čili nástupce modelů jako Ryzen 3 3300X či 3100, které jsou ostatně samy dlouhodobě nedostupné.

RedGamingTech mluví také o dalším důvodu pro zrušení Zen 3+, který vyplývá z pomalého nástupu procesorů Zen 3. AMD prý totiž nechce novou generací pro AM4 naštvat a frustrovat své zákazníky, kteří dlouho čekali právě na svůj nový Zen 3, čili jinými slovy jsou ve firmě přesvědčeni, že i o dnešní Ryzeny 5000 je a stále bude velký zájem.



Ceny souvisejících / podobných produktů: