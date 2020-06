Bývalý inženýr Intelu vidí za odchodem Applu problémy s kvalitou CPU Skylake

Procesory Intel generace Skylake pochopitelně nepředstavují jen šestou generaci Core, ale v zásadě i všechny následující, což ovšem bezezbytku platí jen pro desktopové, HEDT a serverové modely, ne pro mobilní. Stále jde ale o většinu z nabídky Intelu, která vychází z architektury Skylake, o níž v níže přiloženém videu mluví Francois Piednoël, bývalý inženýr Intelu.

Nicméně dle něj šlo o QA (Quality Assurance) opravdu původních procesorů Skylake (6. generace), kvůli čemuž se nakonec Apple rozhodl zkoumat vlastní možnosti a nakonec je i využít.

Core "Skylake"

sedmé, osmé a Konkrétněji pak šlo o to, že inženýři firmy Apple začali Intel velice často informovat o chybách architektury Skylake a nacházeli jich téměř tolik, co samotný Intel, což jednoduše nebylo dobré. Časté chyby procesorů Skylake podporují i dlouhé seznamy chyb v šesté deváté generaci procesorů Core, i když z toho nelze objektivně zhodnotit a posoudit, zda má Francois Piednoël pravdu. Počet udávaných chyb ale postupně v generacích Kaby Lake a Coffee Lake klesá , a to ze 190 na 145 a 137.

Dle Piednoëlova názoru byl tak zlomový bod pro rozhodnutí firmy Apple právě v generaci Skylake, ovšem to jsme ještě v roce 2015, kdy jsme ještě netušili o dalších dvou zásadních problémech, které se ve spojitosti s procesory Intel objeví. Jde pochopitelně jednak o odklady nástupu 10nm procesu, který se původně měl využít už nedlouho po nástupu samotných Skylake. Namísto toho Intel tento přechod pořádně nerealizoval do dnešních dní a pokud jde o desktopové procesory, počkáme si na to až do roku 2022 a generace Alder Lake-S.

A pak jde samozřejmě i o řadu bezpečnostních chyb v procesorech Intel, respektive nejen v nich, ovšem Intelu se týkají zdaleka nejvíce. I jim ale Intel paradoxně vděčí za vysoké výdělky posledních let, které vycházejí i z toho, jak se zvláště provozovatelé serverů snažili nahradit výkon ztracený aplikací záplat bezpečnostních chyb.

V neposlední řadě také jde i o to, že samotná společnost Apple učinila velké pokroky ve vývoji vlastních čipů série A, které původně vznikly pro mobilní telefony a tablety a nyní se chystají i do mnohem výkonnějších zařízení. Apple tak v počítačích Mac poprvé využije architekturu ARM, hlavního konkurenta intelovské x86. Žádný zásadní střet těchto světů ale dosud neproběhl, spíše se dá říci, že jen občas se ARM nebo naopak x86 pokusí vystrčit růžky na výsostné území toho druhého.

Zrovna včera jsme se podívali na to, jak se předvedl nový 5jádrový Intel Lakefield , který se objevil ve stejném počítači s Windows 10, který byl ještě donedávna založen na čipu Qualcomm Snapdragon 8cx. Vedle této třenice mezi x86 a ARM je rozhodnutí firmy Apple mnohem významnější pro to, aby se právě architektura ARM dostala do světa osobních počítačů a rozšířila se v něm.

Ceny souvisejících / podobných produktů: