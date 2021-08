Cardano (ADA) se stalo svou tržní hodnotou 3. největší kryptoměnou

Cardano (ADA). Ta se v posledních měsících projevovala trochu více nezávisle na ostatních kryptoměnách, kdy neklesala a nestoupala vždy podobně jako ostatní. K jejímu nárůstu v posledních dnech přispělo i to, že bylo ohlášeno zavedení tzv. smart kontraktů, které ohlásil zakladatel kryptoměny Charles Hoskinson.

Je to čtvrt roku, co se recesistická kryptoměna Dogecoin dostala na 4. pozici v tržní hodnotě. Nyní s hodnotou 38,5 mld. USD okupuje 7. pozici, nicméně "živo" je i u jiných kryptoměn. Nejzajímavější je to nyní u kryptoměny. Ta se v posledních měsících projevovala trochu více nezávisle na ostatních kryptoměnách, kdy neklesala a nestoupala vždy podobně jako ostatní. K jejímu nárůstu v posledních dnech přispělo i to, že bylo ohlášeno zavedení tzv. smart kontraktů, které ohlásil zakladatel kryptoměny Charles Hoskinson.

Díky tomu by se tato kryptoměna založená na konceptu proof-of-stake měla přiblížit ke své konkurenci, která už podporu chytrých kontraktů zavedla. Zatímco v druhé polovině července Cardano kleslo pod 1,1 USD, za poslední týdny vzrostlo na více než 2,2 USD, tedy dvojnásobek hodnoty a jen za poslední týden si připsalo zhruba 50 %. Výsledkem je to, že se Cardano stalo tržní hodnotou 3. největší kryptoměnou. Vede Bitcoin (BTC) s 860,3 mld. USD, dále je to Ethereum (ETH) s 370,6 mld. USD a na třetí a čtvrté pozici se v posledních dnech střídá Cardano (ADA) a Binance Coin (BNB). Aktuálně vede Cardano s 67,3 mld. USD (aktuálně 2,09 USD za ADA), čtvrté je BNB s 67,2 mld. USD a první pětku pak uzavírá Tether s 63,4 mld. USD.

