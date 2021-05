Kryptoměna Dogecoin roste, už má 4. největší tržní kapitalizaci

Ethereum velmi Dogecoin, která poslední dobou získává poněkud na vážnosti. Svět kryptoměn je zase v kurzu. Tentokrát to ale není Bitcoin, který by byl v popředí zájmu. Velkým hitem poslední doby jsou především dvě kryptoměny, Ethereum a Dogecoin.velmi rychle roste na hodnotě , mnohem rychleji než Bitcoin. Bitcoin má sice v objemu trhu stále velký náskok, ale to neznamená, že by za nějakou dobu nemohl být překonán. Hodně ale vystrkuje růžky původně recesistická kryptoměna, která poslední dobou získává poněkud na vážnosti.

Jen tak pro zajímavost, Dogecoin za posledních 5 dní vzrostl o 64 %, za poslední měsíc o více než 960 %, jen od počátku letošního roku to je už téměř 11000 % (tedy 110krát) a za 365 dní to pak máme přes 25000 % (tedy 250 krát). Před rokem byla totiž jeho hodnota jen 0,0027 USD. Nyní je už 0,626 USD a rychle se mění. A tak se stalo nečekané, že Dogecoin má už čtvrtou největší tržní kapitalizaci v kryptoměnách. Prvním je Bitcoin s 1080 mld. USD, druhé je Ethereum se 408 mld. USD, třetím pak Binance Coin, který má 82 mld. USD a na čtvrtém místě je pak Dogecoin s téměř 82 mld. USD. A to ještě před pár dny byl za XRP, který nemá ani 56 mld. USD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: