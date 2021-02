CDPR minimalizuje škody, bojuje proti šíření ukradených dat

Dá se říci, že CD Projekt Red neměl po svém napadení a úniku dat na výběr žádnou možnost, která by se dala označit za správnou. Studio se rozhodlo s hackery nejednat a raději se připravit na to, že ukradená data budou opravdu zčásti vypuštěna na web a zčásti prodána.

Jenomže snaha držet na uzdě data, která už jednou pronikla na Internet, je bezesporu sisyfovská práce, ovšem CDPR se o to přesto pokouší, a to i s využitím zbraně zvané DMCA Takedown.

DMCA Takedown je odstranění obsahu z webu na základě amerického zákona Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 a nyní se ukázalo, že studio CDPR (nebo mateřská společnost CD Projekt, to je vcelku jedno) si zaplatilo služby jisté firmy, která monitoruje dění na sociálních médiích a stará se o to, aby odkazy vedoucí k ukradeným datům byly odstraňovány.

Jedná se konkrétně třeba o tweety, které obsahují odkazy na torrentové soubory, díky nimž si můžeme stáhnout zdrojové kódy a jiná data. A my víme , že útočníci vypustili na web data ke hře Gwent: The Witcher Card Game, jež se právě šíří i prostřednictvím torrentů. Nicméně to vše vypadá jako marná snaha zachránit něco, co už zachránit nejde, ostatně mazání odkazů na torrenty ze sociálních sítí nemůže nic vyřešit a co jednou Internet (stejně jako peklo) schvátí, to už nenavrátí.

Samotné studio CD Projekt Red by také navíc mělo ještě během tohoto měsíce dodat slíbenou druhou velkou aktualizaci pro Cyberpunk 2077, která má zajistit především to, aby hra lépe běžela na konzolích. Ovšem už i na staré PS4 běží aktuální verze vcelku obstojně, i když firma Sony si to evidentně nemyslí, neboť Cyberpunk 2077 se stále ještě nevrátil do jejího obchodu. Krabicovou verzi si ale pochopitelně pořídit můžeme.



