Ceny HDD v Asii kvůli Chia prudce stoupají, Seagate hlásí nárůst poptávky

Chia je nová kryptoměna , která na rozdíl od jiných staví těžbu (zde farmaření) na úložné kapacitě. Farmáři si tvoří (proces zvaný plotting) nejčastěji 100GB soubory s hashi, které si pak ukládají na aktivní úložiště a čím více jich mají, tím větší šance je i na to, že mají uložený právě takový hash, který síť Chia žádá. V takovém případě jim náleží odměna stejně jako při těžbě Etherea či jiné kryptoměny.

Ovšem v posledních dnech nabraly věci rychlý spád. V Číně se začaly ve velkém skupovat pevné disky, což se projevilo na udávané celkové kapacitě sítě, čili kapacitě souborů s hashi, které jsou do farmaření zapojeny. Aktuálně jde již o více než 600 PB (petabajt), což je o polovinu více, než na začátku týdne. Tento růst znamená, že malí farmáři, kteří si pro Chia vyhradí takové tři terabajty, mají aktuálně šance dočkat se prvního úspěchu během cca dvou měsíců a s dalším růstem celkové kapacity se tyto šance pouze snižují. Nicméně jde pouze o šanci, čili to neznamená, že s určitou kapacitou zaručeně uspějeme do jisté doby.

Chia se přitom ještě ani neobchoduje, takže nikdo neví, jakou bude mít od 3. května hodnotu, až obchodování započne. Ještě dlouho se přitom farmáři nemusí dočkat poolů, v nichž by se ti menší mohli sdružit a stejně jako při těžbě Etherea zvýšit své šance na úspěch, z nějž získají určitý podíl dle výše svého příspěvku. V tuto dobu tak stav nahrává právě velkým farmářům, kteří věří v budoucí úspěch měny a nebojí se do tohoto podniku investovat značné sumy za nové a nové disky a také za výkonný hardware, který slouží k tvorbě zmíněných plotů.

Čínský server Time Finance se podíval na stav distribuce pevných disků na tamním trhu a zjistil, že někteří obchodníci s dostatečnou zásobou hotovosti tento vývoj předpokládali a předzásobili se pevnými disky, které se nyní prodávají za ceny o 30 až 67 procent vyšší než před týdnem, pokud jde o 16TB a 18TB modely. A do toho navíc dle očekávání vstupují také scalpeři, kteří využívají těžké dostupnosti zboží.

Velcí farmáři mají přitom aktuálně zájem především o podnikovou třídu pevných disků, ale pokud neseženou ty, pak se pochopitelně začnou poohlížet po jiných (HDD pro NAS či dohledové systémy) a mohou skončit až u běžných disků. Zatím jde především o čínský trh, ale už se mluví také o Japonsku, kde má být situace podobná a disky se kupují i po 100 kusech. Seagate tak už dle Tom's Hardware hlásí nárůst poptávky, který má spojen právě s Chia.

Uvidíme, jaký bude další vývoj, ovšem aktuálně je farmaření Chia pro běžného uživatele už nezajímavé (před měsícem ale byla situace jiná) a jak to bude dál, to nám naznačí právě začátek obchodování naplánovaný na 3. května.



Ceny souvisejících / podobných produktů: