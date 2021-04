Kryptoměna Chia by mohla způsobit nedostatek HDD a SSD

Měna Chia je blockchainová měna založena na tzv. proof of space a time, čili na tom, že člověk vyjadřuje svůj zájem o měnu pomocí kapacity svých úložných zařízení, čili co je pro Ethereum výkon grafické karty, to je pro Chia volný prostor na pevném disku, SSD či snad i jiném úložném zařízení. K tomu pak potřebujeme už jen čas a štěstí.

Za Chia (XCH) stojí konkrétně Bram Cohen, který dal světu sdílení dat pomocí BitTorrentu a který svou kryptoměnu vidí jako ekologičtější verzi Bitcoinu, Etherea a jiných, které využívají model proof of work, čili spoléhají na výkon hardwaru. A je bezesporu pravda, že pevné disky či SSD jsou energeticky mnohem úspornější zařízení, ale kdo ví, do jaké obludnosti mohou proof of space kryptoměny narůst.





Dle HKEPC se na začátek obchodování měny Chia už chystají těžaři v Číně (farmaření už začalo), kteří aktuálně skupují především pevné disky s kapacitou od 4 TB do 18 TB a mají zájem také o SSD. Dle oblíbeného čínského výrobce SSD, firmy Jiahe Jinwei, se velice rychle vyprodala její 1TB a 2TB SSD řad Gloway a Asgard. Tato firma přitom plánuje, že prodeje svých SSD začne omezovat.

Pro těžaře, respektive ti se zde nazývají farmáři, může být Chia oříšek, neboť se tu cení kapacita i výkon. Pevné disky oplývají kapacitou za příznivou cenu, ale chybí jim výkon. SSD jsou zase v řadě operací velice výkonná, ale oproti diskům jsou s ohledem na kapacitu stále drahá a především mají před sebou velice reálnou vidinu selhání poté, co vlivem (dnes i pouhých několika) stovek mazacích a zapisovacích cyklů degradují jejich buňky. Oba typy úložných zařízení se ale v tomto případě mohou velice dobře doplňovat.

Je ovšem nízká výdrž SSD v tomto případě problém? Dle informací z Chia.net by ani nemusel být, neboť zapisovat data budeme pouze při tzv. plotting, což je tvorba velkých souborů plných hashů. Pro začátek je doporučována velikost 32 (resp. k32), která znamená vytvoření cca 100GB souboru, ovšem v daném procesu potřebujeme až téměř 365 GB volného prostoru. Právě zde se velice hodí úložné zařízení s co nejvyšším udržitelným výkonem při zápisu, kvůli čemuž jsou doporučována především podniková NVMe SSD.

Po vytvoření tzv. plotů už nastupuje samotné farmaření, kde už záleží především na kapacitě. Z SSD si tak ploty můžeme přesunout na HDD, a to klidně na zcela jiném počítači, a pak už můžeme jen jako ve hře bingo čekat na to, zda síť náhodou nevyvolá stejný hash, který máme uložen v souboru na disku. V takovém případě "vyhráváme" blok a jede se dál.

Těžaři a nyní farmáři tak pravděpodobně budou mít zájem jednak o výkonná SSD a pak o vysokokapacitní pevné disky. Řada z nich si prý tvoří speciální systémy pro plotting a další pak pro samotné farmaření.



