Čina by mohla dle bývalého šéfinženýra Lenova zablokovat koupi firmy Arm

Akvizici totiž ještě musí schválit příslušné úřady ve Velké Británii, Číně, EU a USA, přičemž my můžeme očekávat, že jejich souhlas bude podmíněn mnohými podmínkami. Tomu se už věnoval Jensen Huang, který se již zavázal dále rozvíjet domovské sídlo firmy Arm v Cambridge a udělat z něj přímo světové středisko pro výzkum a vývoj umělé inteligence. Dále lze očekávat, že NVIDIA bude muset dodržovat určité podmínky, které jí neumožní, aby firmu Arm zcela pozřela nebo aby přestala volně nabízet její technologie k využití v rámci licencí.

Nicméně Ni Guangnan, bývalý šéfinženýr společnosti Lenovo, je toho názoru, že celou akvizici může zcela zablokovat Čína a není ani těžké uhodnout, proč by to měla dělat. Jde pochopitelně o celkové vztahy Číny a USA, které aktuálně nejsou zrovna vřelé. Americká vláda dokázala svými tahy odříznout Huawei od nejlepších dostupných technologií, čímž jej donutila hrát druhou ligu a nedávno se zaměřila také na společnost SMIC , výrobce čipů, který byl hlavní nadějí firmy Huawei na to, že bude mít k dispozici alespoň trošku slušný výrobní proces.

Zkrátka a dobře, snaha o akvizici firmy Arm NVIDIÍ by mohla uváznout v čínsko-americké obchodní válce, kterou Američané vedou i proto, že chtějí odříznout čínskou armádu od nejvyspělejších technologií.

Dle Guangnana se čínská strana bude snažit argumentovat tím, že spojením NVIDIE a Armu by vznikl jakýsi monopol, ovšem pravým důvod bude skryt v obavách o to, že Arm ve vlastnictví americké firmy bude podléhat regulacím americké vlády, která by tak mohla zakázat vývoz technologií Armu do Číny. Takové obavy ostatně ani nejsou moc přitažené za vlasy vzhledem k tomu, jaká opatření americká vláda letos přijala.

Nicméně právě to by mohly řešit regulátory stanovené podmínky akvizice, ale v sázce je tu mnohem víc, než představoval pouhý Huawei či SMIC. Technologie firmy Arm si licencuje přes 200 čínských firem, které vyrábějí miliony a miliony čipů. Lze ale říci, že by případné odříznutí Číny od Armu poškodilo i celosvětový trh s elektronikou, spotřebiči a zkrátka se vším, kde se dají najít čipy firmy Arm a takových produktů je nepočítaně.

