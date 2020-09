Vláda USA opravdu zařadila čínský SMIC na černou listinu

Americká vláda se tak nyní zaměřila i na SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), která byla hlavní, ale i tak jen chabou nadějí pro firmu Huawei na to, aby se ještě mohla udržet v popředí světových výrobců. Právě SMIC chtěla ještě letos rozjet výrobu čipů pomocí 7nm procesu, což by jejím zákazníkům umožnilo adresovat trh s 5G technologiemi. Zda to ale vůbec bude možné pod novými sankcemi, které znamenají konec nakupování amerických výrobních zařízení a podpory v rámci těch stávajících, to je otázka.