Čínská Sunwoda má solid-state akumulátor se 400 Wh/kg, brzy plánuje 700 Wh/kg

Pokud se předpověď Sunwody vyplní, podobný 150kWh akumulátor čistě jako solid-state by za dva roky mohl vyjít na něco přes 40 tisíc USD, tedy téměř 1 milion Kč. To je sice méně než dnes (přesnou cenu neznáme, ale měla by být o dost vyšší), ale i to je stále opravdu hodně vysoká částka. Na druhou stranu, firma už dnes má tyto články v podstatě vyvinuté ve formě 20Ah akumulátorů a dosahuje u nich. Jinak řečeno, zatímco v akumulátoru ve voze NIO mají články 417 kg (celá baterie váží 575 kg ), v případě solid-state článků Sunwoda by šlo o 375 kg. Dalo by se tak ušetřit 40 kg na článcích a patrně několik dalších kilogramů na obalu. Tyto solid-state články by měly být vyráběny v nové továrně od roku 2026, přičemž tato továrna se už staví a její kapacita by měla být 1 GWh (to odpovídá kapacitě pro články do jen zhruba 6,7 tisíc 150kWh akumulátorů).