Cooler Master MM720: pouze 49gramová odlehčená myš

Cooler Master MM720 je dalším odlehčeným modelem tohoto výrobce, ostatně my jsme si už dříve vyzkoušeli model MM711 , který má udávanou hmotnost jen 60 gramů, a to bez kabelu. A mohu skutečně říci, že onen očividný problém s vnikáním prachu do útrob myši a usazováním nečistot v otvorech je skutečně reálný.

Prach by dle výrobce sice vadit neměl, stejně jako tekutiny, neboť elektronika je opatřena ochranným nástřikem, ovšem jde především o to, že zanesená myš vypadá nevábně a že lidé mají na práci jistě dost jiných věcí, než je čištění děravé myši vatovými tyčinkami. Pak už je možná lepší ji spíše rozebrat a plastové části dát odmočit do teplé vody, ale to znamená dostat se ke šroubkům pod teflony, které už pak nemusí držet jako dříve, takže i proto je vhodné mít k dispozici kvalitní oboustrannou lepicí pásku.

Nicméně nyní tu máme další myš podobného ražení, a to model Cooler Master MM720, jenž je především jinak tvarovaný než MM711. Nemá protáhlý tvar, ale je pěkně baculatá a nabízí místo pro odložení prsteníku (nebo malíku, to už záleží na nás).

Výrobce nás láká na hmotnost jen 49 gramů při rozměrech 105 x 77 x 37 mm, ovšem co se týče celkového zpracování, v podstatě jde o děravý Xornet II z roku 2015 bez dvou horních tlačítek a připomenout se nám může také model CM Storm Spawn . Na ně ostatně odkazuje i Bryant Nguyen, Peripheral General Manager, dle nějž jde také o novou verzi těchto myší.





Pod dvěma hlavními tlačítky model MM720 nemá jako obvykle spínače Omron, ale optické LK spínače se životností 70 milionů stisků a optické snímání má také kolečko. Mozkem myši je procesor ARM Cortex M0+, který využívá 512kB paměť pro nastavení. Snímač Pixart PMW3389 dosahuje rozlišení až 16.000 dpi a zvládne sledovat pohyb rychlostí 400 palců za sekundu. Dotazovací frekvence je jako obvykle 1000 Hz a dále můžeme zmínit lehký a velice flexibilní kabel (stejně jako u MM711) a celkem šest tlačítek, i když vedle hlavních, postranních a kolečka marně hledám to šesté.

CM MM720 budou k dispozici v bílém a černém provedení a dále se obě verze ještě dělí na matné a lesklé. Nabízená záruka je standardní dvouletá a cena v amerických obchodech činí 50 dolarů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: