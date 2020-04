Cooler Master MM711: lehká herní myš jako řešeto

Cooler Master není jediný, kdo nabízí "děravé myši". Máme tu ještě také například Finalmouse Ninja Air58 nebo Glorious Model D, takže jde o takový menší trend a my můžeme očekávat, že podobných myší uvidíme ještě více. Pochopitelně se z toho ale těžko stane standard, protože skutečně ne každý bude mít zájem o takovouto myš.

Záměrem výrobců v tomto případě je, aby nám nabídli co možná nejlehčí provedení, přičemž právě Cooler Master MM711 slibuje hmotnost pod 60 gramů. Ve skutečnosti je to ale 61 gramů bez kabelu, ale i tak jde o velice lehký kousek hardwaru. Kabel má pozlacený USB konektor a pletenou bužírku, která je pozoruhodně volná a na vodičích trochu plandá.

Samozřejmě jde ale také o design a možnost využít otvory v těle myši pro její podsvícení. To je i případ tohoto modelu, který k tomu využívá kus průsvitného plastu umístěného uvnitř, který má pouze jediný úkol - rozzářit se. Čili na jednu stranu se výrobce snaží myš zlehčit, což je i dle stránek její hlavní tahák, ovšem na druhou stranu v ní máme naopak kus plastu navíc, který slouží pouze pro účely podsvícení.





Model Cooler Master MM711 (MM-711-KKOL1) Rozměry myši 116,5 x 62,4 x 38,3 mm Hmotnost myši < 60 g Tlačítka 6 (2 hlavní, kolečko, vrchní přepínač, dvě boční)

hlavní dvojice tlačítek se spínači Omron (20 milionů stisků) Senzor a CPU PixArt PMW3389

až 16.000 dpi

akcelerace 50 G

max. rychlost 400 IPS (1 m/s)

32 bit ARM Cortex M0+ 512 kB paměti Rozhraní USB 2.0 (1,8m kabel) Ergonomie pro praváky Kompatibilita software pro Windows 7 a novější

Specifikace nám napovídají, že jde o herní myš se vcelku běžným provedením. Nemáme tu ani neobvyklý počet tlačítek, ani žádné vyložené speciality jako displej, zvláštní ovladače a podobně. Prostě jde o myš s kolečkem, dvěma bočními tlačítky a jedním vrchním, které jako obvykle slouží pro přepínání mezi nastavenými rozlišeními senzoru.

Tělo je spíše menší a přizpůsobené pro držení konečky prstů a jeho tvar je zcela souměrný, takže by vyhovoval i levákovi, nebýt ovšem polohy bočních tlačítek. V levé ruce se tak tato myš bude držet stejně pohodlně jako v pravé, nicméně boční tlačítka budou mnohem hůř přístupná.

Velká část myši má tak v sobě šestihranné otvory, které jsou při pohledu seshora naprosto pravidelné, takže na nakloněných plochách je ze stran vidíme deformované, pokud jde tedy o vrchní plášť a část hlavních tlačítek. Proděravěny jsou ještě oba boky myši a zhruba polovina spodní základny. Tělo je ale i tak pochopitelně pevné, neboť plast je jednak cca 3 mm tlustý a kryt má vypouklý tvar. Nevypadá to tedy, že by výrobce myš odlehčil na úkor její pevnosti.

- klikněte pro zvětšení -

Hlavní tlačítka využívají spínače Omron, čili zde jde prostě o standard, na který jsme zvyklí. Kolečko má vroubkovaný gumový povrch, takže nebude pod prsty klouzat a osobně jsem byl velice spokojen s jeho otáčením i funkcí coby třetího tlačítka. Otáčení je tiché, ale přesto má výraznou aretaci do jednotlivých kroků a nestává se, že by se kolečko zaseklo mezi nimi. Při stisku pak klade přiměřený odpor, takže není příliš tuhé, aby hrozilo, že s ním přitom pootočíme. Zkrátka jde o dobře zpracované kolečko.

Pokud má pak vrchní tlačítko sloužit coby přepínač mezi jednotlivými úrovněmi rozlišení senzoru, je vhodné, aby byl takto malý, protože nebudeme chtít jej mačkat omylem. Boční tlačítka jsou také malá, ale díky jejich tvaru s ostrou hranou je můžeme palcem snadno nahmatat. Vhodný je také jejich podlouhlý tvar a pozice s předělem akorát na hraně levého tlačítka. Osobně mi tak jejich poloha velice sedla, což samozřejmě nemusí platit pro každého.

- klikněte pro zvětšení -

Když si myš otočíme na záda, objeví se sněhobílé, velké a tlusté teflony, za něž si Cooler Master zaslouží pochvalu. Mají velice hladký povrch, takže dobře kloužou i na stole bez podložky a především dostaneme náhradní sadu, což je vedle stručného manuálu také jediné příslušenství myši MM711.

Teflonové podložky budeme muset také odlepit v případě, když budeme chtít myš rozmontovat, protože pod nimi jsou ukryté šroubky. Zrovna v tomto případě mohl výrobce tento obvyklý způsob schovávání šroubků přehodnotit, protože kvůli děravému povrchu je pravděpodobné, že se do myši skutečně budeme potřebovat podívat, třeba jen abychom ji vyčistili. Takové dítě vyzbrojené plastelínou může být učiněná pohroma. Na druhou stranu by ale této myši nemělo vadit, když ji trochu polijeme, neboť vnitřní komponenty byly opatřeny ochranným a vodu odpuzujícím nástřikem. Kam by ale tekutina vniknout neměla, jsou spínače a pochopitelně také bude přímo pohroma, když namísto čisté vody se nám povede do ní nalít třeba sladkou limonádu. To už bude lepší ji poté hned ještě více prolít čistou vodou a až poté ji nechat vysušit, než aby v ní měla limča zaschnout.