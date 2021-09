Core i9-12900K opět v Cinebench R23, slibuje velice vysoký jednovláknový výkon

Core i9-12900K měl dle nedávného testu získat v Cinebench R23 přes 30 tisíc bodů, což by procesory Intel opět dostalo na přední pozici dle celkového výkonu desktopových procesorů, a to konkrétně v renderování. Pokud tento procesor má takový výkon skutečně nabídnout, je jasné, že pak musí mít obzvláště silná hlavní jádra P, neboť ty musí více než dorovnat slabší výkon jader S, jež navíc nemají hyperthreading.

Od HXL se přitom dozvídáme, že jednovláknový výkon jader P by skutečně měl být velice slušný. V případě Cinebench R20 má jít alespoň o 810 bodů a ve verzi R23 pak o cca 2050 bodů. I ty nejvyladěnější procesory Ryzen generace Zen 3 přitom končí na cca 1700 bodech a to platí i pro Core "Rocket Lake-S" . Čili 2050 bodů by byl velice slušný pokrok ukazující na cca 20% zvýšení výkonu na takt, pokud máme vzít v potaz, že Alder Lake-S mají mít velice podobné turbo frekvence jako Rocket Lake-S. Oproti Comet Lake-S pak může jít dokonce téměř o cca 35 %.

Dále tu máme databázi testovacícho softwaru SiSoft Sandra , do níž se již dostaly záznamy testů počítačů Thunderobot (čínský výrobce) s deskou ASRock Z690 Phantom Gaming 4 a právě s procesorem Core i9-12900K. Ten byl sám o sobě detekován správně, ale jinak jej Sandra ještě moc nezná, ostatně mluví o CPU s TDP 1250 W a na taktu 488 GHz.

I nové informace tak ukazují, že Alder Lake-S by měly mít velice silná hlavní jádra, jejichž počet je sice omezen na osm, ale to by mohla být velká výhoda hlavně ve hrách, které stejně více jader většinou nepotřebují. Od Intelu tak už můžeme pomalu očekávat, že s veškerou pompou ohlásí svou opětovnou dominanci v herním výkonu svých CPU a pak už budeme moci čekat na reakci firmy AMD, která už jasně ukázala před řadou měsíců, že si chystá Zen 3 s pamětí V-Cache , jež má na stejném taktu navýšit herní výkon v průměru o 15 %.

Bude to stačit, anebo Alder Lake-S dohoní až Zen 4? To samozřejmě nevíme a hlavně je třeba nejdříve zjistit to, zda budou nové Intel skutečně tak výkonné, jak ukazují informace z posledních dní.



Ceny souvisejících / podobných produktů: