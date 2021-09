Core i9-12900K údajně získal přes 30 tisíc bodů v Cinebench R23

Core i9-12900K bude nový vlajkový model procesorů Intel pro desktopy, který nabídne 16 fyzických jader stejně jako Ryzen 9 5950X, ale tím podoba končí. My si přitom můžeme připomenout včerejší aktualitu, která se týkala stejného Alder Lake-S, ovšem v testu Ashes of the Singularity. Tento test nám neřekl ještě nic, na čem by se dalo stavět, neboť v něm nebylo použito standardní nastavení benchmarku a grafika měla podezřele vysoký výkon.

Nicméně se ukázalo, že Core i9-12900K skutečně asi nebude slabý procesor a velice zajímavý by mohl být zvláště výkon jeho silných jader P, což by se pak projevilo zvláště ve hrách, které velice zřídka dokáží využít tak vysoký počet jader, aby daný Core mohl efektivně využít i slabší jádra S. Ovšem zrovna engine hry AotS by měl škálovat až na 16 jader.

Nyní tu ale máme výsledky jistého procesoru Intel s taktem až 5300 MHz, 125W TDP, 8+8 jádry a výslednými 24 vlákny v Cinebench R23 , čili autor sice začernil název procesoru a další údaje, ale to ani nemusel, neboť jde jednoznačně o Core i9-12900K. Server VideoCardz si navíc všiml chabě odvedené cenzorské práce, neboť stačilo danou část obrázku trošku zesvětlit a popisek se ukázal.

Výsledek vícevláknového testu je 30549 bodů, přičemž dnešní Core i9-11900K generace Rocket Lake-S se tomu samozřejmě nemohou rovnat se svými cca 16200 body a i Ryzen 9 5950X se 16 jádry nabízí kolem 28800 bodů, jak ukazuje třeba toto srovnání

Jednovláknový výkon nám výsledky bohužel nenabízí, ale je zřejmé, že ten bude v případě jader P skutečně vysoký, neboť pokud 16jádrový Alder Lake překoná i stejně vybavený Zen 3, musí svým výkonem jader P dorovnávat handicap slabých jader S, která navíc nemají ve výbavě Hyperthreading.



Další dva screenshoty z CPU-Z odhalí, že byla využita deska Gigabyte Z690 AORUS Ultra s podporou PCIe 5.0 a s výbavou 32 GB paměti DDR5-5200 s údajným čtyřkanálovým zapojením, což je ale dáno tím, že jeden modul DDR5 má interně dva 32bitové kanály namísto jednoho 64bitového u DDR4, čili jde z pohledu CPU stále o dvoukanálové zapojení. Paměťový kontroler mimochodem pracoval na poloviční fyzické frekvenci pamětí, a to 1300 MHz, čili poměr 1:1 Alder Lake asi nezvládne a je otázka, co to udělá především s latencí

