Corsair CX-F RGB: zdroje se zkosenými hranami a poprvé i s RGB LED

Předem je třeba říci, že napájecí zdroje pro PC v řadě případů opravdu zdražují (a to zvláště značka Corsair), za což může jednak koronavirus a jeho dopad na zdražení nákladní letecké přepravy a celkovou výrobu zdrojů a do budoucna by se mohla projevit také vyšší poptávka po silnějších zdrojích vyvolaná novými GeForce Ampere . Na druhou stranu lze najít stále dost kvalitních zdrojů, jichž se zatím zdražování nedotklo, takže to s tím asi nebude tak horké, takže uvidíme.

Mezitím se můžeme podívat na novou sérii PC zdrojů Corsair CX-F, které mají jednak zkosené hrany pro snadnější manipulaci a instalaci a vedle toho pak aRGB podsvícení. To ale obstará jen instalovaný ventilátor, i když ten je napojen nebo jej lze napojit na ovladač Corsair iCUE RGB Lighting Controller, případně pak iCUE Lighting Node PRO či Commander PRO. Svit diod tak lze ovládat či synchronizovat a to platí i pro možnost připojit zdroj na 5V aRGB adaptér základní desky, aby se využil systém jednoho z jejich výrobců. A pokud neprojde ani to, máme tu tlačítko, jímž lze cyklicky přepínat mezi devíti režimy podsvícení.

To nejdůležitější máme za sebou, takže nyní k podružným věcem, jako je napájecí výkon, efektivita a jiné. Corsair CX-F se vyrábějí ve verzích s výkonem 550, 650 a 750 W, pro něž platí možnost výběru bílého či černého provedení. Jsou také plně modulární, mají standardní hloubku 140 mm a využívají 105°C japonské kondenzátory slibující dlouhou životnost a spolehlivost. Corsair pak udává efektivitu odpovídající certifikaci 80 Plus Bronze, takže mezi nejlepší řady nám CX-F určitě nezapadne.

Ventilátor má standardní velikost 120 mm a zdroje jsou vybaveny funkcí pro jeho úplné vypnutí v případě, že zatížení bude dostatečně nízké. Corsair CX-F by měly dorazit na trh do měsíce s cenou cca 2200 až 2700 Kč dle výkonu. Záruka bude alespoň pětiletá.

