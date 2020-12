Desítky iPhonů od novinářů Al-Džazíry prý napadeny zero-click spywarem

Ještě se pořádně neuklidnila situace okolo útoku Sunburnt na software společnosti SolarWinds a už tu máme další velký útok. Tentokrát bylo clem 36 novinářů a jiných představitelů, případně Al Araby TV. Podle dosavadního šetření byly při útoku, jež spočíval v instalaci špehovacího softwaru, využity nástroje společnosti NSO Group. Ta dodává spywary a podobné nástroje vládám ke sledování nejrůznějších cílů. V tomto případě mělo jít o využití zranitelnosti KISMET v mobilních telefonech Apple iPhone. Šlo o, na kterou v dané době (ještě v červenci 2020) nejenže nebyla oprava, ale současně šlo o. To znamená, že uživatel se nijak nemusí zasadit o infikování svého zařízení. To se dá provést jednoduše zasláním závadné zprávy, v tomto případě do aplikace iMessage.