E-Core v procesorech Apple A19 přináší o 22-29 % vyšší výkon při stejné spotřebě

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
E-Core v procesorech Apple A19 přináší o 22-29 % vyšší výkon při stejné spotřebě
Apple významně vylepšil architekturu úsporných jader E-Core v mobilních procesorech A19 a A19 Pro. Ty mají výrazně vyšší výkon, aniž by se zvyšovala spotřeba.
Apple v první polovině září představil procesory Apple A19 a A19 Pro v telefonech iPhone 17, Air a 17 Pro. Ty si ponechávají 6jádrovou architekturu, přičemž pochopitelně došlo k dalším úpravám, jež zvýšily efektivitu procesorů. Na YouTube kanále Geekerwan se na to podívali a výsledky byly vskutku dost zajímavé. Konkrétně šlo o test Spec2017 a youtuber zde otestoval výkon úsporných E-Core. Ten šel v celočíselných operacích výkonem nahoru o 29 % při takřka nezměněné spotřebě, ta se totiž dokonce mírně snížila z 0,65 na 0,64 W, v případě desetinných šel výkon nahoru o 22 % při spotřebě nezměněné spotřebě 0,92 W. Takt se přitom zvyšoval spíše mírně z 2,42 na 2,58 GHz. IPC těchto jader se tak zvýšilo o slušných 21 %, resp. 14 %. V případě procesoru A19 šel Apple cestou jen mírného navýšení výkonu a upřednostnil snížení spotřeby. I tak je výkon o 7 % vyšší, ale spotřeba se dostala na pouhých 0,54 W. 
 
Apple A19 E-Core
 
To je hodně dobrý výsledek, který významně předčí starší generace procesorů Snapdragon 8 Elite (1,06 W, resp. 1,41 W při výkonu někde mezi A18 Pro a A19 Pro) a Dimensity 9400 (1,07 W, resp. 1,35 W při ještě o trochu nižším výkonu). Apple tak byl nejenže nejvýkonnější, ale také nejúspornější a ve výsledku nejefektivnější. Pro srovnání vezměme celočíselné výpočty. Tam má A19 Pro 6,52 bodu/W, A19 pak 6,39 bodu/W. Předchozí generace A18 Pro a A18 byla na 4,94-4,97 bodu/W. Snapdragon 8 Elite má jen 3,53 bodu/W a Dimensity 9400 pak 3,34 bodu/W. Zde ale musíme podotknout, že oba tyto procesory v těchto dnech dostaly novou generaci (Snapdragon 8 Elite Gen 5 a Dimensity 9500), takže výsledky nástupců budou určitě o něco jiné. Zajímavostí je ale slušný výsledek 4,95 bodu/W čínského procesoru Xiaomi Xring 01.
 
Apple A19 Pro P-Core
 
V případě P-Core to už pro Apple tak moc veselé není. Frekvence se zvyšovala o 5 % ze 4,02 na 4,22 GHz. Výkon šel nahoru o 14 % v celočíselných operacích a o 9 % v desetinných. IPC se tedy zvedlo o 4-9 %. Jenže rostla také spotřeba, a to ze 6,14 na 7,4 W, resp. z 8,18 na 10,07 W. Jak vidíme, konkurence je o něco úspornější, ale výkonem P-Core výrazně slabší. Efektivitou v INT operacích má A19 Pro 1,64 bodu/W, A19 1,76 bodu/W. Předchozí generace A18 Pro byla na 1,73 bodu/W, resp. A18 na 1,63 bodu/W. K nijak zásadnímu posunu tu tedy mezigeneračně nedošlo. IPC rostlo jen mírně, takty rovněž, a totéž se ve výsledku týká i výkonu. Snapdragon 8 Elite byl pak efektivitou na pouhých 1,38 bodu/W a Dimensity 9400 pak na 1,24 bodu/W. Xiaomi Xring 01 se dostal na 1,37 bodu/W.
 
Apple A19 Pro Geekbench
 
Máme tu i výsledek v benchmarku Geekbench 6. Procesor Apple A19 Pro zde dosáhl nejvyššího výkonu přes 11 tisíc bodů, a to při spotřebě 12,1 W (efektivita 914 bodů/W). XRing 01 byl na nižších cca 9700 bodech s vyšší spotřebou 14,1 W, jeho efektivita tak činila jen 688 bodů/W. Snapdragon 8 Elite byl sice výkonnější než čínský procesor, ale na Apple nedosáhl. Jeho výkon 10200 bodů totiž nabízel až za 17,0 W, což nás dostalo na efektivitu pouhých 600 bodů/W. Nejhůře na tom byl MediaTek Dimensity 9400. Jeho výkon cca 9200 bodů byl ze všech nejnižší, ale spotřeba šílených 18,4 W pak byla nejvyšší. Celková efektivita tak činila jen 500 bodů/W, což je jen lehce nad polovinou toho, co nabízí Apple A19 Pro.
 
 
Znovu je ale nutné podotknout, že toto jsou odcházející procesory a v těchto dnech byly nahrazeny novými generacemi, které by měly být podstatně efektivnější. Více tak tento test poslouží jako srovnání vůči předchozí generaci. A tam, když se podíváme na A18 Pro, byl výkon cca 9300 bodů (zhruba na úrovni Dimensity 9400) při spotřebě lehce pod 12 W. To jsme na asi 790 bodech/W, což stále překonává veškerou dobovou konkurenci.
 

