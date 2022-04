EUV se stěhuje do Evropy, Intel v irské továrně instaloval první stroj

My jsme se už v lednu podívali na to, jak Intel do připravených prostor v irské Fab 34 stěhuje první výbavu , která později poslouží k výrobě čipů pomocí 7nm procesu, jenž byl už před řadou měsíců přejmenován na Intel 4.

Nejdříve se do Fab 34 pro dané účely stěhovaly stroje pro nanášení fotorezistivních materiálů na wafery, poexpoziční vysoušení/zapečení, vývoj a očištění, které Intel do Irska dopravil z amerického Hillsboro. Později to jistě byly i další, ovšem nyní už přišla řada i na EUV litografické skenery. To znamená, že EUV litografie se vůbec poprvé dostane do akce v Evropě, což je trošku smutné vzhledem k faktu, že pouze evropská společnost ASML takové stroje dnes zvládne vyrábět.

Intel v Irsku u Leixlipu dosud provozoval továrnu Fab 24 vyrábějící pomocí 14nm procesu, čili 10nm proces bude v Evropě přeskočen (pokud nepočítáme blízký a téměř evropský Izrael) a nastoupí rovnou 7nm proces v irské Fab 34.

Výroba by měla začít během příštího roku, což skutečně nevypadá jako nesplnitelný termín vzhledem k tomu, že do Fab 34 se už dostal i první EUV skener od ASML.

Dle zveřejněných informací už byla instalace prvního EUV skeneru ve Fab 34 dokončena minulý týden, ovšem ten do Irska neputoval rovnou z Holandska od ASML. Jde o zařízení, které bylo stejně jako jiná zasláno z amerického Hillsboro, ale není zrovna jasné proč. Možná že si Intel prostě v Hillsboro zařídil sklad, v němž zatím křečkoval potřebnou výbavu, jež ostatně je a bude vysoce nedostatková , anebo snad jde i o její testování či vyladění pro daný proces, který je potřeba provést v tamních výzkumných a vývojových provozech.

Intel tu přitom mluví o jednom EUV stroji, ovšem zároveň uvádí, že ten musel být přepraven celkem čtyřmi nákladními Boeingy, jejichž typ sice nebyl zmíněn, ale doprovodné video ukazuje velké 747 (nejde však o záběry Intelu, ale firmy ASML) a pak byl náklad převážen celkem 35 kamiony. Cesta to přitom nebyla zrovna přímá, neboť náklad byl nejdříve vypraven do Seattlu a pak teprve do Evropy, kde ale kupodivu nepřistál v Irsku, ale v Lucembursku a pak byl kamiony s využitím trajektů dovezen přes Anglii do Dublinu. Bez odpovědi ale zůstane otázka, proč nemohl náklad přistát rovnou v Dublinu, odkud se 747 létaly už Aer Lingus a také zda šlo skutečně jen o jeden EUV stroj, nebo spíše celou řadu.