Intel investuje v EU 33 miliard eur do výroby, mluví o celkem šesti zemích

Intel už ohlásil své plány a překvapivě nepůjde o dvě či tři země, kde bude investovat, i když smetanu slíznou jen některé. Bude jich celkově šest a mezi nimi vynikne Německo, kde bude postavena nová velká továrna na výrobu čipů za 17 miliard eur. Skutečně to bude Magdeburg, o němž se mluvilo naposledy, přičemž už nyní byly rozjety přípravy, stavět se začne přibližně za rok (1. pol. 2023) a výroba bude rozjeta dle plánu v roce 2027.

render továrny v Magdeburgu

Dále bude Intel investovat do své existující továrny v irském Leixlipu, kde utratí dalších 12 miliard eur a zprovozní výrobu pomocí procesu Intel 4 (dříve 7 nm). Kdy to bude, to jsme se bohužel nedozvěděli.

Pokud jde o Itálii, pak tam vznikne továrna pro back-end, čili půjde o inspekci waferů až po konečné pouzdření čipů. Investice dosáhnou až 4,5 miliard, zaměstnáno bude přímo cca 1500 lidí a výroba by měla začít mezi roky 2025 a 2027. Tím se dostáváme na uvedených 33 miliard eur, které tak půjdou pouze do výroby, ať už samotných čipů nebo už hotových zapouzdřených produktů. Ale co další země a investice?

Máme tu jednak Francii (Plateau de Saclay), kde vznikne nová evropská R&D základna (výzkum a vývoj) a Intel chce mít z Francie hlavní centrum pro evropský vývoj HPC a AI technologií.

Polský Gdaňsk si také vysloužil pozornost, přičemž Intel tam už má své laboratoře, které ovšem do příštího roku rozšíří a bude se v nich zabývat výzkumem v oblastech hlubokých neuronových sítí, audia, grafiky, datových center a cloudu.

Ve Španělsku půjde o rozšíření spolupráce s Barcelona Supercomputing Center, kde se již vyvíjí architektura pro příští generace superpočítačů, a to ne v řádu exa, ale již v řádu zetta.

Dále zpráva pokračuje v původním znění:

Tento článek tak budeme aktualizovat poté, co Intel skutečně představí svůj plán na výstavbu evropských kapacit, což se stane po 2. hodině odpolední našeho času. Dle krátkého oznámení přitom nepůjde jen o výrobní kapacity, ale také o R&D, čili o zařízení pro výzkum a vývoj.

Sám Intel přitom nepřekvapivě udává, že se můžeme těšit na 14:00 CET, čili středoevropského času, který platí pro většinu pevninské Evropy, neboť právě na jejím území se bude stavět.

Konkrétněji se pak očekává, že nové kapacity vzniknou v Německu či Itálii, což jsou dvě hlavní kandidátské země, o nichž se v posledních měsících mluvilo. Zvítězit přitom nemusí jen jedna z nich, ostatně nemá jít jen o jedno zařízení a Intel chce celkově investovat desítky miliard dolarů.

Kdo chce, může toto oznámení sledovat živě prostřednictvím Intel Newsroom

