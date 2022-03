Financial Times: ASML jako další úzké hrdlo ve výrobě čipů

Holandská firma ASML je jediná a nějakou dobu zřejmě ještě bude jediná, která dokáže nabídnout litografické stroje pracující s extrémním ultrafialovým zářením (EUV). Jde tak o firmu, na níž bez přehánění závisí celý polovodičový průmysl, pokud jde o výrobu čipů pomocí 7/5nm procesů a pokročilejších.

Společnosti jako Intel, TSMC, Samsung Foundry, SK hynix, Micron či další přitom aktuálně investují desítky miliard dolarů do rozšíření kapacit, z nichž mnohé už budou spoléhat právě na EUVL (EUV litografie) a k tomu budou logicky potřebovat potřebné litografické skenery od ASML a další příslušnou výbavu. Dle Financial Times se tak firma ASML může stát úzkým hrdlem těchto snah, a to zvláště během příštích dvou let. A nejde přitom jen o EUV stroje, ale i o klasické DUV (deep ultraviolet - hluboké ultrafialové záření).

Financial Times se přitom nespoléhají na svoje dojmy, ale na to, co v rozhovoru prozradil výkonný ředitel firmy ASML, Peter Wennick. Ten sám varoval, že i když se velice snaží rozšiřovat výrobu, pak nárůst její kapacity nebude v nejbližší době stačit tomu, aby byla uspokojena poptávka po nových strojích. Dle Wennicka by ASML muselo navýšit svou výrobu alespoň o 50 procent, aby byli všichni zákazníci spokojeni, což je ovšem nemožné.

V roce 2021 dokázala firma ASML vyrobit celkem 286 litografických strojů, což představuje 18% meziroční nárůst a toto tempo by tak bylo třeba ještě zvýšit. Šéf Intelu Pat Gelsinger si to pochopitelně uvědomuje a dle svých slov je v kontaktu s Peterem Wennickem a uvádí, že výstavbu nových továren nedostatek strojů nezastaví. Ty ostatně nevzniknou přes noc a mohou coby "factory shells" (prázdné továrny) čekat na to, až ASML rozšíří výrobu a dodá potřebnou výbavu.



Společnost ASML přitom v této snaze není sama, spoléhá na více než 700 dodavatelů a zhruba 200 z nich jsou obtížně nahraditelné či rovnou nenahraditelné firmy. Jde především o výrobce optických komponent jako Carl Zeiss nebo i českou firmu Meopta . A je zřejmé, že pokud má ASML navýšit výrobu, musí to samé udělat i jeho dodavatelé, což může v případě řady z nich trvat i roky vzhledem k nutnosti rozšířit výrobní prostory a najmout/vyškolit nové pracovníky. Navíc zrovna výroba složitých čoček může sama o sobě zabrat i celý rok.

