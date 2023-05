Ganfeng zahájil velkosériovou výrobu hybridních solid-state akumulátorů s 260 Wh/kg

solid-state akumulátory (SSB), je čínský Ganfeng Lithium. Ty už byly testovány v elektromobilech

Výrobci se snaží zlepšit bezpečnost lithiových akumulátorů několika způsoby a ačkoli se dá zvýšit i při použití tekutého elektrolytu, prim bude v budoucnu hrát asi ten pevný. Jednou ze společností, která přichází mezi prvními se(SSB), je čínský Ganfeng Lithium. Ty už byly testovány v elektromobilech Dongfeng E70 a patrně testy dopadly dobře, protože se spouští jejich velkosériová výroba. Společnost Ganfeng by je měla později vyrábět s roční výrobní kapacitou 4 GWh, což odpovídá např. 50 tisícům 80kWh akumulátorů ročně. V případě výše zmíněného modelu má 52kWh a 61 kWh akumulátory, což by znamenalo kapacitu pro 65 až 77 tisíc těchto vozů, pokud by se velikost akumulátorů nezměnila. Současná výrobní kapacita je poloviční a činí 2 GWh ročně.

260 Wh/kg, což je veskrze takový průměr mezi běžnými lithiovými články (nepočítáme-li LFP). Při 25°C teplotě a 1C nabíjení/vybíjení (nabití za hodinu) mají životnost na 2000 cyklů, což by u elektromobilu se 400km skutečným dojezdem znamenalo životnost na více než 700 tisíc km. Při stejných rychlostech a teplotě 45 °C je životnost 1000 cyklů, což by stále s více než 350 tisíc km přežilo většinu aut. Pokud jde o chování v chladu, to je poměrně dobré vzhledem k tomu, co je u lithiových článků běžné, a při teplotě -20 °C si uchovává 85 % kapacity (nedávno uvedené články

Nicméně stejně jako u WeLionu a jeho semi-solid-state akumulátoru pro NIO , který má dosahovat energetické hustoty 360 Wh/kg, ani zde nejde o plně solid-state článek, ale o hybridní solid-liquid. Jeho energetická hustota činí, což je veskrze takový průměr mezi běžnými lithiovými články (nepočítáme-li LFP). Při 25°C teplotě a 1C nabíjení/vybíjení (nabití za hodinu) mají životnost na 2000 cyklů, což by u elektromobilu se 400km skutečným dojezdem znamenalo životnost na více než 700 tisíc km. Při stejných rychlostech a teplotě 45 °C je životnost 1000 cyklů, což by stále s více než 350 tisíc km přežilo většinu aut. Pokud jde o chování v chladu, to je poměrně dobré vzhledem k tomu, co je u lithiových článků běžné, a při teplotě -20 °C si uchovává 85 % kapacity (nedávno uvedené články Gotion LMPF si zachovávají 88 %). Většina běžných článků padá spíše někam k 70 %. Např. články Panasonicu NCR18650B (na jejich základě jsou akumulátory v některých Teslách) v 0 °C ztrácí 10 %, v -10 °C už ztratí 15 ° a při -20 °C dokonce 33 %.

Články vydržely při testování průraz hřebíkem o průměru 5 mm rychlostí 25 mm/s, nevadilo jim ani zahřátí na teplotu 180 °C, zvládly také 50% přebití a test tlaku (tlak 200 kN nebo 30% deformace). Pro elektromobilové nasazení jsou produkovány ve třech kapacitách 50 Ah, 55 Ah a 120 Ah.

Výrobce také ke konci letošního roku 2023 plánuje upravenou solid-liquid hybridní verzi, která už bude mít anodu z kovového lithia. Tato kombinace obvykle vede k mnohem vyšší energetické hustotě a už letos by tak chtěla firma vyrábět tyto články, které slibují 400 Wh/kg. To znamená, že články by ve 100kWh akumulátoru vážily jen 250 kg (celý akumulátor by tak mohl být okolo 350 kg, což by byla cca 200kg úspora). Počítá se s kapacitou 70 Ah, schopností 5C vybíjení a teplotní stabilitou do teploty 200 °C.