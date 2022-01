Solid-state baterie míří do provozu: Dongfeng a Ganfeng testují 50 EV

Od solid-state akumulátorů si mnozí slibují revoluci, která změní svět, faktem ale je, že změna vlastností zdaleka nezávisí jen na tom. Takové akumulátory mají pevný elektrolyt místo tekutého, což má zásadně vylepšit odolnost baterií proti vzplanutí. Nicméně pokud jde o tuto odolnost, velmi dobré jsou v tom už i LFP akumulátory, které používáme pěknou řádku let (ty ale trpí na malou energetickou hustotu, přesto už tvoří nadpoloviční většinu akumulátorů v čínských EV). Otázkou je, jaký pevný elektrolyt je použit, z čeho je katoda a anoda, což má pro výsledné výkony akumulátoru ještě větší vliv a právě kvůli tomu nelze všem solid-state akumulátorům přisuzovat stejné vlastnosti. A právě nějaký typ solid-state baterie (SSB) dostala flotila 50 vozů Dongfeng E70, která vyrazila do čínských ulic prefektury Sin-jü k testovacímu provozu. Objevit se mají i v provinciích Če-ťiang, Ťiang-su a Kantonu.



Tyto SSB byly vyvinuty ve spolupráci se společností Ganfeng Lithium a v testech samotných článků už prokázaly vysokou výdrž a odolnost (např. při deformaci o 50 % nebo teplotě 180 °C nevykázaly žádné abnormality). Dle výrobce mají dosahovat 86% efektivity a jsou uloženy v hliníkovém rámu vyrobeném pomocí laserového svařování. Bohužel více informací o článcích nevíme, takže není jasné ani to, jaké chemické složení vlastně mají (víme jen o grafitové anodě). Dále víme akorát to, že umožňují snadnou výměnu celých akumulátorů podobně, jako to dnes činí automobilka NIO. Ta už má přes 800 výměnných stanic a minulý týden otevřela první takovou i v Norsku, kde jich letos chce postavit okolo 20.



Vzhledem k tomu, že v loňském prosinci Ganfeng představil semi-solid-state akumulátory (s pevným i tekutým elektrolytem), je docela dobře možné, že v těchto 50 EV nejde o plně solid-state variantu, ale o tu přechodnou. A vypadá to, že toto poloviční řešení asi opravdu nebude daleko od masové výroby, protože čínská automobilka NIO už před rokem oznámila, že koncem roku 2022 uvede na trh sedan ET7 se solid-state články , z čehož se nakonec vyklubaly semi-solid-state. V tomto případě by dodavatelem neměl být tradiční CATL, ale pravděpodobně WeLion New Energy Technology. Kdy se na trhu objeví plnohodnotné solid-state akumulátory, to je zatím ve hvězdách. Většina automobilek se shoduje na testovacích vozech okolo roku 2025 s velkosériovou výrobou před koncem desetiletí. Takže tak okolo 5-7 let.

