GeForce RTX 4070 Ti Super slaví prodejní úspěchy, Radeon RX 7600 XT je propadák

Počátek roku přinesl několik nových grafických karet, které rozšířily nebo inovovaly nabídku. V případě Nvidie to byla řada Super, která čítá tři modely. Jako první šla do obchodů, která přinesla výrazně více výkonu díky takovému počtu CUDA jader, že se jedná skoro o RTX 4070 Ti. Přitom také zůstala původní cena, takže nám tu vznikla víceméně o 200 USD levnější "skoro" RTX 4070 Ti. Prvotní prodeje se ale ukázaly být tragickými , nicméně nyní se to už přece jen zlepšilo a za extrémní propadák bychom už kartu neoznačili. Dnes jsou... OK. Jejím problémem je to, že vyšší výkon by teoreticky měl usnadnit hraní ve 4K, nicméně na to už mnohdy nebude stačit nezměněná relativně malá 12GB VRAM.