Prodeje GeForce RTX 4070 Super jsou údajně dost nízké, 12GB VRAM netáhne

Pokud se nějaké prodávají aspoň trochu, jsou to modely za plus minus doporučenou koncovou cenu (MSRP), která činí 599 USD. Dokonce se objevují zprávy, že např. v Evropě jsou už v některých zemích nabízeny dokonce za ceny o pár procent pod doporučenou cenou. Někteří prodejci tvrdí, že je to ještě horší fiasko než u RTX 4080 . Přitom nejde o špatné karty a ve srovnání s RTX 4070 mají za stejnou cenu opravdu výrazně výkonu navíc. To ale také znamená, že 12GB VRAM se stává větším limitem než doposud (podobně jako u RTX 4070 Ti), neboť čip by výkonu měl dost, ale pro hraní ve 4K už může být velikost paměti nedostatečná a být více omezujícím prvkem než doposud. Uvidíme, jak si naopak povede RTX 4070 Ti Super, která kapacitu grafické paměti konečně navýšila. Čekají všichni na tento model, a proto jsou prodeje RTX 4070 Super tak špatné? To uvidíme 24. ledna, kdy se nové verze RTX 4070 Ti Super začnou prodávat.