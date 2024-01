AMD Radeon RX 7600 XT v recenzích: o kolik je výkonnější?

v první polovině ledna představilo nový, který přinesl několik menších vylepšení a posunů vpřed. Stále tu máme čip Navi 33 s 32 CU a 2048 stream procesory, takže nějak zásadní nárůst výkonu asi čekat nelze, nicméně máme tu 10% zvýšení základního taktu z 2,25 na 2,47 GHz a 4% navýšení Boostu z 2,66 na 2,76 GHz. To by napovídalo, že můžeme očekávat také podobný nárůst výkonu v jednotkách procent. Jenže to není tak jednoduché. Máme tu sice nadále 18Gbps paměti na 128bitové sběrnici, kapacita byla ale zdvojnásobena z 8 na 16 GB. A to by mohlo výkon přece jen navýšit o něco více. A na to se právě dnes podíváme. Na internetu se už totiž objevily recenze těchto karet, takže lze srovnávat. Ještě připomeňme, že vzrostla i papírová spotřeba ze 165 na 190 W (+15 %) a výrazněji skočila cena z 269 na 329 USD (+22 %).