Homeworld 3: oznámené HW požadavky, podpora pro ray tracing, DLSS, FSR, HDR

Blackbird Interactive, vydavatelem je Gearbox Publishing. Homeworld 3 by měl být především plnohodnotným nástupcem předchozích dílů série, takže by měl vycházet ze stejných principů a v příběhu navázat na události v Homeworld 2, jež si navíc můžete připomenout v K původnímu oznámení hry došlo už v roce 2019 a jejího vydání bychom se měli dočkat v únoru 2024. Pracují na ní vývojáři z, vydavatelem je. Homeworld 3 by měl být především plnohodnotným nástupcem předchozích dílů série, takže by měl vycházet ze stejných principů a v příběhu navázat na události v Homeworld 2, jež si navíc můžete připomenout v remasterech prvního a druhého dílu

To znamená, že fanoušci série se mohou těšit na další real time strategii (RTS) odehrávající se v plně trojrozměrném prostředí vesmíru, kdy hraje uspořádání jednotek v prostoru (formace) mnohem větší roli než u strategií probíhajících na nějaké ploše, přestože mohou pracovat s výškově členitým terénem. To se týká i dosud nejnovějšího dílu Homeworld: Deserts of Kharak , který se poněkud atypicky pro tuto sérii odehrává na povrchu planety (využívání převýšení mě tu hodně bavilo, ale s 3D prostorem ve vesmíru se to samozřejmě nedá srovnávat). Můžeme se také podívat na dosud nejnovější trailer z letošního srpna:

Homeworld 3 slibuje plně simulovanou balistiku, tzn. střely by měly mít realistickou dráhu, takže bude důležitá přímá viditelnost (line of sight) pro vyhodnocení toho, že skutečně došlo k zásahu. A stejně jako v předchozích dílech i zde budou společně s námi postupovat do dalších misí i všechny naše jednotky. S čím v nějaké misi skončíte, s tím budete začínat v té další a nebudete tak muset pokaždé znovu vytvářet svou útočnou a obrannou sílu. A Jelikož jsme už blízko vydání hry, vývojáři teď oznámili několik technických zajímavostí:

Podpora pro ray tracing, konkrétně je uvedeno využití jen pro stíny (soft shadows with contact hardening)

Podpora pro HDR (High Dynamic Range)

Podpora pro Nvidia DLSS 3 a funkci generování snímků

Podpora pro AMD FSR 2

Podpora pro grafické čipy z řady Intel ARC (ale podpora pro Intel XeSS v oznámení uvedena není)

Dále zveřejnili následující HW požadavky:

1080P, LOW

GPU: Nvidia GTX 1060, AMD R9 480, Intel Arc A380

CPU: Intel i5-8600K, AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 12 GB

VRAM: 6 GB

OS: Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Storage: 40 GB HDD

1080P, MEDIUM

GPU: Nvidia RTX 2070, AMD RX 5700, Intel Arc A580

CPU: Intel i7-11700K, AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

OS: Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Storage: 40 GB HDD

1440P, HIGH GPU: Nvidia RTX 2070S, AMD RX 6600 XT, Intel Arc A770

CPU: Intel i7-12700K, AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

OS: Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Storage: 40 GB HDD

2160P, EPIC GPU: Nvidia RTX 3080, AMD RX 6900 XT

CPU: Intel i7-13700K, AMD Ryzen 9 7900X

RAM: 16 GB

VRAM: 12 GB

OS: Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Storage: 40 GB HDD 1080P, RAY TRACING: LOW GPU: Nvidia RTX 3060, AMD RX 6650 XT

CPU: Intel i5-10600K, AMD Ryzen 5 5500

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

OS: Windows 10 64bit, Windows 11 64bit

Storage: 40 GB HDD