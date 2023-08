Epic nabízí zdarma hru Homeworld: Deserts of Kharak

Realtime strategievyšla 20. ledna 2016 od vývojářů(vydavatelem je Gearbox Publishing) coby dějový prequel k událostem původních her z roku 1999 (Homeworld) a 2003 (Homeworld 2), které v roce 2015 vyšly v remasterované edici . Na rozdíl od nich se ale neodehrává ve vesmíru, nýbrž na povrchu planety pokryté pouštěmi, což na první pohled nevypadá tak zajímavě a mohlo by se zdát, že možnosti taktizování jsou omezené jen na 2 rozměry, ale tak to není.