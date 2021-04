Hydrostor postaví úložiště elektřiny s 10 GWh a využitím stlačeného vzduchu

Hydrostor v Kalifornii, přičemž celkem mají pojmout 10 GWh energie. Jen tak pro zajímavost, nová obří baterka v Austrálii od Tesly bude mít "jen" Výroba a spotřeba elektrické energie nejsou zdaleka vždy ve shodě, a proto je potřeba občas ukládat nadbytečnou elektřinu a v případě zvýšené potřeby ji naopak využít. Akumulátory ale zdaleka nejsou jediným způsobem, jak přebytečnou energii ukládat. Máme zde přečerpávací elektrárny, kondenzátory, setrvačníky, vodík a desítky dalších způsobů, které se liší "round-trip" efektivitou i schopností reagovat na náhlé požadavky. Jednou z cest jsou i systémy se stlačeným vzduchem - Compressed Air Energy Storage (CAES). Dvě taková bude stavět společnostv Kalifornii, přičemž celkem mají pojmout 10 GWh energie. Jen tak pro zajímavost, nová obří baterka v Austrálii od Tesly bude mít "jen" 450 MWh

Kalifornie potřebuje navíc rezervní výkon 1600 MW a dvě řešení Hydrostoru mají dohromady nabídnout 1000 MW a 10 GWh (tedy energii na zhruba 8-12 hodin). V tomto případě půjde o technologii A-CAES (Advanced CAES). Celé řešení funguje na hydrostatickém principu tak, že v případě přebytku energie se pomocí kompresorů stlačí vzduch, dočasně se uloží vzniklé teplo (to zvyšuje efektivitu ve srovnání s běžnými CAES) a stlačený vzduch putuje do zhruba 600 metrů hluboko uložené nádrže pod zemí. Tam je voda, která je pak stlačeným vzduchem vytlačována druhým potrubím ven do venkovní nádrže. Výpustní místo v nádrži pro vodu je pochopitelně níže než vstup pro vzduch a ani při maximálním množství vzduchu nedojde k jeho průniku do trubek pro vodu.



Naopak venkovní nádrž je níže než generátor, aby v případě nehody nemohla voda vystoupat do jeho výše a poškodit ho. Když je potřeba energie, voda se uvolní a nechá se, aby vytlačila stlačený vzduch zpět, tentokrát do generátoru. Tam spolu s uloženým teplem poslouží k výrobě elektřiny. Pro lepší pochopení se můžete podívat na některé z patentů společnosti

Obě řešení mají dohromady stát 1,5 miliardy USD. Výhodou je vysoká životnost okolo 50 let, proti akumulátorům má také výrazně menší ekologické dopady. Proti běžným CAES s "round-trip" efektivitou okolo pouhých 40-50 % se zde hovoří o mnohem lepších 60-70 %. I to je však ale výrazně méně proti akumulátorům, kde se pohybuje okolo 90 %, a které mnohem rychleji reagují na měnící se požadavky na energii. Nicméně to neznamená, že by jedno řešení bylo špatné a druhé dobré. Jen každé má své výhody, nevýhody a typické využití někde jinde.



