Tesla a Neoen postaví další superbaterku v Austrálii s 300MW/450MWh

Před třemi roky nechal postavit Elon Musk obrovský komplex vyrovnávacího akumulátoru Hornsdale Power Reserve v Jižní Austrálii. Tehdy ji postavil za méně než 100 dní a podařilo se díky ní snížit cenu FCAS zásahů o 90 % . Původně měla konfiguraci 100MW/129MWh, ale nedávno byla zvětšena o polovinu a nyní nabídne 150MW/194MWh. Tesla ale získala kontrakt na další obrovskou "baterku" ve státě Victoria. Nováale bude ještě větší než ta jihoaustralská. Proti té původní verzi bude 3krát větší, proti té aktualizované pak dvojnásobná.

Nová baterie tak nabídne špičkový výkon 300 MW a celkově pojme 450 MWh energie (tedy na 1,5 hodiny pod plným výkonem). Prozatím ale bude postavena na 250 MW. Cílem systému je stabilizovat elektrickou síť ve stále teplejších létech, které způsobují větší odběrové špičky. Zároveň působí problémy staré uhelné elektrárny, které jsou stále méně spolehlivé, čímž opět zvyšují potřebu záložních rezerv. Současně ale bude sloužit také jako vyrovnávací buffer mezi systémy ve Victorii a Novém jižním Walesu.

Victorian Big Battery bude stát i Moorabool Terminal Station blízko Geelongu a do provozu by měla být uvedena v létě na přelomu let 2021 a 2022. Stavba by měla zaměstnat 85 pracovníků. Za stavbu i údržbu bude platit Neoen, který ale bude později vydělávat. Přesto by nový systém měl přinést snížení celkových účtů za elektřinu. Victoria by chtěla zvýšit podíl obnovitelných zdrojů elektrické energie na 25 % do konce letošního roku, na 40 % do roku 2025 a 50 % do roku 2030.

