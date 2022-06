Igor's LAB: RTX 4000 tak brzy nepřijdou, Ada ještě není připravena

Naposledy jsme se dozvěděli, že první GeForce RTX 4000 mají nastoupit na trh v srpnu , pokud jde jen o RTX 4090, což znamená, že by se mohlo vyplnit jejich představení během července. Nicméně NVIDIA to prý může ještě přehodnotit dle stavu skladů čipů a karet generace Ampere.

Igor Wallossek to s odvoláním na své zdroje vidí poněkud jinak. Očekávat první RTX 4000 v srpnu je dle něj trošku předčasné a nejde tu o vyprázdnění skladů, jako spíše o to, že ještě neskončila testovací a validační fáze nových Ada Lovelace, čili ani jejich vývoj.

To by vysvětlovalo, proč se zatím krom leaků neobjevilo nic konkrétnějšího, co by potvrdilo existenci vzorků karet GeForce RTX 4000. Ty totiž dle Wallosseka ještě ani neexistují, takže není možné zatím zjistit ani přibližné informace o výkonu chystaných karet. Krom toho je tu otázka, zda by NVIDIA vůbec chtěla vypouštět na trh svou novou generaci uprostřed léta, kdy se lidé o zbrusu nový hardware moc nestarají.

Jak to tedy vidí sám Wallossek? Ten nám předkládá hrubý časový plán, dle nějž bychom se někdy v polovině června mohli dočkat prvních leaků spojených s fungujícími prototypy karet Ada, na jejichž základě budou moci proběhnout i EMI testy. Čili pokud má Wallossek pravdu, měli bychom to poznat na novinkách z twitterovského éteru.

Pak by ovšem znamenalo, že odstartování výroby karet určených již pro trh by mělo proběhnout v srpnu až v září, čili v takovém případě by šlo počítat s tím, že Ada Lovelace budou NVIDIÍ představeny v tom nejlepším možném případě podobně jako Ampere v druhé polovině srpna s dostupností od září. Dle těchto informací je tak okénko červenec až začátek září vysoce nepravděpodobné.

Dříve se přitom mluvilo o tom, že NVIDIA využije Ampere k tomu, aby mohla dříve vyvinout referenční design karet pro své AIB partnery a samozřejmě i pro sebe a aby pak velice jednoduše řečeno do těchto karet jen vložila nové čipy Ada a měla hotovo. Leaker Kopite7kimi také už v dubnu oznámil, že NVIDIA testuje čipy AD102 , čili na základě těchto informací bychom si mohli myslet, že NVIDIA ve vývoji dostatečně pokročila na to, aby mohla pomýšlet na vypuštění nové generace v průběhu léta.

Wallossek se tak nyní tato očekávání snaží mírnit, a to s tím, že září by byl skutečně velice ambiciózní termín a že to vypadá spíše na poslední kvartál.