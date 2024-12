Intel Arc Xe3 Celestial je hotov po HW stránce, začíjaní se práce na Xe4 Druid

Spekulovalo se o tom, že pokusy společnosti Intel na poli GPU skončí dřív, než pořádně začnou, nicméně zatím se zdá, že tomu tak nebude. Druhá generace GPU Arc Battlemage s jádry Xe2 je už nějakou dobu dostupná jako integrované GPU v procesorech Lunar Lake, a před pár dny byla představeny i desktopové verze B570 a B580 , které půjdou do prodeje v následujících týdnech. Otázkou ale nadále zůstávalo, co se bude dít poté. Proslýchalo se, že Intel s dedikovanými GPU skončí a bude nabízet jen méně výkonná integrovaná řešení. Jak se ale zdá, společnost vidí potenciál v oblasti výkonných GPU, a to jak integrovaných, tak i klasických ve formě PCIe karet.

Tom Peterson z Intelu v nedávném podcastu napověděl, že by Intel měl přinést výkonnější desktopovou variantu Battlemage s vyšším počtem Xe2 jader (B770?). V příštím roce by se měla představit nová architektura Celestial, u níž víme, že se tak má stát v mobilní sféře v procesorech Panther Lake, které budou nástupci nynějších Lunar Lake. Počet Xe3 jader by se měl navýšit na 12 z nynějších 8 Xe2 jader u Lunar Lake, na druhou stranu by procesory měly přijít o svou integrovanou paměť RAM



Xe3 je už hotov po stránce hardwaru a nyní se ladí zejména softwarově, takže uvedení v příštím roce nevypadá nereálně. Vše zatím nasvědčuje tomu, že Celestial nezůstane jen v mobilní sféře jak se původně předpokládalo, ale podívá se také do desktopových variant (o tom se mluvilo už i před několika týdny ). Objevily se už totiž i záznamy prvních desktopových karet Celestial "Panther Falls", což dále nahrává pravděpodobnosti, že se něco takového objeví (pokud je Intel nezruší v případě neúspěchu desktopových Battlemage). Intel by se tak mohl stát významnějším hráčem v této oblasti, zejména pokud jde o low-endové a mainstreamové grafické karty. Nepředpokládá se, že by chtěl soupeřit s Nvidií v oblasti high-endu, kterou ostatně nyní opustí i AMD, které se svými RX 8800 (RDNA 4) zamíří maximálně do vyššího mainstreamu.

Poněvadž Xe3 je už po hardwarové stránce víceméně hotov, inženýři se už nyní soustředí na vývoj další architektury, Xe4. Ta by měla nést jméno Druid. Zatím ale nevíme, kam přesně zamíří, co se primárně bude zlepšovat a podobně.