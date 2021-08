Intel Arrow Lake: až 320 EU v grafickém čipu?

Arrow Lake se v plánech Intelu objevily teprve nedávno, respektive jde zatím jen o fámy, i když už vícekrát opakované, neboť sám Intel nám dal nahlédnout do budoucnosti "pouze" po generaci Meteor Lake . Ovšem právě po ní by už měla následovat generace Arrow Lake , a to s jádry Lion Cove / Skymont. Chystaná by měla být dokonce už na rok 2023, v němž by měly dorazit právě i Meteor Lake.

Obě tyto generace se sice ukazují na procesu Intel 4, jak je nově označován očekávaný 7nm proces, ale i tak půjde o velice vysoké tempo, které Intel zřejmě nasadí. Pokud by totiž chtěl opravdu stihnout vypustit Arrow Lake ke konci roku 2023, budou to horečné dva roky, během nichž se postupně uvedou na trh procesory Alder Lake, Raptor Lake, Meteor Lake a konečně Arrow Lake.

Nyní o Arrow Lake mluví AdoredTV a dle tohoto zdroje jde také o procesory s jádry Lion Cove a Skymont, přičemž tu máme informace konkrétně o Arrow Lake-P, čili mobilních verzích. V jejich případě se má počítat s maximálně šesti velkými Lion Cove a osmi Skymont, což by tak znamenalo, že Intel se nechystá po představení Alder Lake až do nástupu Arrow Lake navyšovat počty jader, ale to se ještě uvidí.

Především tu ale máme grafiku GT3 vybavenou až 320 EU, což je naopak slušný pokrok oproti dnešním Tiger Lake s maximálně 96 EU. GT3 přitom můžeme považovat za mainstreamovou grafiku pro běžné mobilní procesory a také už můžeme v podstatě s jistotou tvrdit, že iGPU tu bude v podobě samostatného čipu umístěného na stejnou destičku s ostatními čipy/dlaždicemi (přinejmenším ještě CPU a I/O dlaždice), neboť takové rozdělení dle oficiálních informací Intelu nabídne už generace Meteor Lake:

Grafické jednotky EU v případě iGPU Intel přitom můžeme znásobit osmi, abychom dostali jejich ekvivalent v shaderech (rep. CUDA/Stream procesorech), čili by tak šlo o 2560 shaderů a takový počet už vypadá velice zajímavě, neboť je přinejmenším na úrovni dnešního mainstreamu v případě samostatných GPU.

Nicméně Alder Lake mají využívat stále ještě 96 EU a těžko říci, jak na tom budou Raptor Lake považované zatím spíše jen za jejich refresh, což by mělo platit i pro dvojici Meteor Lake a Arrow Lake. Uvidíme tedy, zda bude zvyšování počtu EU tak rychlé a také by byla nasnadě otázka, zda by vedle 320 EU stačily prostě jen paměti DDR5, anebo by bylo zapotřebí i něco jiného, například ekvivalent Infinity Cache? I s tím má Intel své zkušenosti, neboť už dříve nabízel iGPU Iris Plus s pamětí eDRAM a Infinity Cache je v podstatě to samé. Pak bychom ale neočekávali, že taková grafika ponese prosté označení GT3, ale na řešení takových otázek je ještě brzy.



Ceny souvisejících / podobných produktů: