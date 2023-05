Intel "Core i" skončí, od Meteor Lake přijde nové názvosloví Ultra

Intel Core se poprvé objevilo před 20 lety, od té doby se přes řadu Core 2 (Solo, Duo, Quad) dostalo až ke Core i3/i5/i7/i9. Tak se stalo v roce 2008 a postupně se označování od Core i7 rozšířilo na další modely Core i3, i5 a high-endovou i9. Nyní se po 15 letech začneme loučit i s tímto označováním. První změny jsme už zaznamenali v rušení Meteor Lake. Tyto totiž písmenko "i" nahradí za marketingově asi zvučnější označení "Ultra". V jednom ze záznamů benchmarku Ashes of the Singularity se totiž objevil procesor Intel Core Ultra 5 1003H.

Intel navíc plánovanou změnu názvosloví potvrdil. Výše zmíněný procesor by měl být nástupcem nynějšího Core i5-13420H a benchmark ho vedl jako 18jádrový procesor s 18 vlákny. Zde ale půjde patrně chybu v rozpoznávání jader a vláken ještě nepředstavených procesorů. Každopádně tato změna se týká architektury Meteor Lake, která se má objevit pouze v mobilní sféře, což napovídá, že desktopové varianty si své označování ještě nějakou dobu ponechají. Kdy a zda vůbec i desktopové verze přejdou na nové značení, zatím není jasné. I přejmenovávání Celeronů a Pentií bylo oznámeno pro mobilní čipy, ale není jasné, jak se to v budoucnosti bude vyvíjet s těmi desktopovými. Nové mobilní procesory Meteor Lake by se měly objevit v druhé polovině letošního roku.