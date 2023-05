iGPU v mobilních Intel Meteor Lake má být výkonem mezi GTX 1650 a RTX 3050

Už jen zhruba půl roku nás dělí od uvedení nových mobilních procesorů Intel Meteor Lake, které budou zajímavé svou dlaždicovou (chipletovou) architekturou. Vyrábět se mají 7nm procesem Intel 4, jejich dlaždici s GPU pak má mít na starosti TSMC pomocí 5nm procesu. Nyní se objevují informace o očekávaném výkonu novinek a nemá to být vůbec špatné. iGPU v Meteor Lake může mít až 128 EU (1024 jader) a informace, které poskytl YouTube kanál Moore's Law is Dead, hovoří o výkonu ve srovnání s integrovanými GPU v procesorech AMD i dedikovanými mobilními GeForce.



Meteor Lake se 128 EU by se v benchmarku 3DMark Firestrike měl pohybovat někde mezi 9 až 10 tisíci body, což by při 45W PBP (TDP) procesoru znamenalo výkon někde mezi nejnovějším AMD Ryzen 7040 řady Phoenix s 6 WGP a architekturou RDNA 3 a připravovaným Strix Point , který by měl mít 8 WGP a architekturu RDNA 3+. To pořád hovoříme o procesorech se 45W TDP. Pochopitelně je otázkou, kam se dostane skutečná spotřeba při plném vytížení, což mohou být úplně jiné hodnoty. Třeba takový Core i7-13700H má sice také 45W PBP, ale jeho MTP činí 115 W.

Důležité je ale také to, že dle Moore's Law is Dead má cca 9000 bodů také kombinace 45W CPU a 50W GTX 1650 (tedy dohromady 95 W), případně k 10 tisícům bodů míří kombinace 45W CPU a 35W GeForce RTX 3050 (což dává dohromady 80 W). Jak na tom bude skutečný výkon a především skutečná spotřeba, aby to takto šlo srovnávat, to ukáže až budoucnost. Prozatím se musíme spokojit s těmito neoficiálními informacemi. Proslýchá se, že by iGPU v těchto procesorech mělo běžet na frekvenci 2,1 GHz a dosahovat zhruba 4,3 TFLOPS (GTX 1650 má cca 3 TFLOPS, RTX 3050 pak 5,5 TFLOPS).