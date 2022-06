Intel dostane dotaci 6,8 mld. EUR na evropskou továrnu v Magdeburgu

Evropa se má v budoucnu dočkat několika velkých továrenna výrobu čipů nebo center pro vývoj. Hovoří se o celkových investicích okolo 33 mld. EUR . Největší z nich bude stát v Německu u Magdeburgu a spolkne zhruba polovinu této částky, mělo by jít o 17 mld. EUR. Stavba továrny (lépe řečeno dvou továren) by měla začít v první polovině příštího roku, nicméně první čipy by z továrny měly proudit až v roce 2027. Celkově by tu mělo najít pracovní místo okolo 3000 zaměstnanců.