Intel s rozhodnutím o outsourcingu počká až na nového CEO Gelsingera

Z webu přichází zprávy, že Intel chce využít pro výrobu svých procesorů 5nm a později i 3nm proces firmy TSMC a server TrendForce o tom mluvil jako o hotové věci. Jak se ale ukazuje, opravdu rozhodnuto není ještě nic a pokud jde o 5nm či 3nm kapacity firmy TSMC, je velká otázka, jak to bude s jejich dostupností. Je o ně totiž velice velký zájem a tchaj-wanci rozhodně nemusí s napětím čekat na to, až se Intel rozhodne a jak se rozhodne. To tedy samozřejmě za předpokladu, že se o 5nm a 3nm procesech vůbec v tomto smyslu dá uvažovat a celé to není jedna velká kachna.

Patrick Gelsinger

Patrick Gelsinger už byl zvolen jako budoucí výkonný ředitel Intelu, ovšem do své funkce nastoupí až v polovině února. Aktuální CEO Bob Swan přitom svým kolegům v proslovu pro celou firmu nedávno sdělil, že Gelsingerovi bude umožněno se na rozhodnutí o outsourcingu části výroby podílet, což samozřejmě neznamená, že se bude čekat celý měsíc na jeho nástup do funkce. Dle Swana bude rozhodnutí učiněno "velice brzy", ovšem Gelsinger musí dostat čas na to se seznámit s aktuální situací.

Gelsinger už měl šanci se krátce vyjádřit o tom, kam chce firmu směrovat. Chce se zasadit o to, aby Intel dokázal "dodat na trh pro PC lepší produkty, než jaké kdy zvládne ta lifestylová firma z Cupertina", čímž samozřejmě narážel na Apple. Právě Apple a jeho odtrhnutí se od Intelu asi Gelsingerovi i jiným trošku leží v žaludku, i když zde šlo asi především o staré dobré hecování. Gelsinger ostatně také dodal, že se Intel prostě bude muset hodně zlepšit.

My také uvidíme, jak moc komunikativní směrem k veřejnosti Intel pod Gelsingerem bude a zda nám vůbec po učinění daného rozhodnutí alespoň rámcově prozradí, k čemu se vedení odhodlalo. Pokud ne, zbydou nám jen spekulace a informace od třetích stran. Server Tom's Hardware také uvádí, že Intel už svým potenciálním partnerům sdělil, že bude zapotřebí, aby se poté jednalo velice rychle, neboť výroba se musí nastartovat co nejdříve.

Čili nic ještě není rozhodnuto, ale je zřejmé, že outsourcovat se bude nad rámec již dříve ohlášené výroby grafických čipů (DG2 či jiné), dále ještě připadá v úvahu licencování některého z cizích výrobních procesů a nyní je tu otázka, na koho padne volba a kterých procesů i výsledných produktů se to bude týkat.

