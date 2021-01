Bude TSMC pro Intel vyrábět 5nm i 3nm procesory?

TrendForce tak hlásí konkrétně to, že v druhé polovině tohoto roku bude TSMC pro Intel vyrábět 5nm procesory, což budou spíše slabší modely jako Core i3. Ovšem výkonnější modely až po hi-end mají následovat zhruba o rok později, a to na 3nm procesu TSMC.

Pokud to ale má být pravda, tak se můžeme ptát, co Intel provede s vlastními továrnami a vývojem vlastních procesů. Když tedy budeme předpokládat, že výše uvedené se zakládá na pravdě a takový plán skutečně existuje, je pravděpodobné, že se i tak nedozvídáme celou pravdu. Ta by mohla být taková, že Intel si nechá procesory v TSMC vyrábět a zároveň (nebo později) si licencuje příslušné technologie této firmy pro použití právě ve vlastních provozech. Ale co jeho vlastní 7nm proces?

Takové rozhodnutí, pokud je vůbec schůdné, by mělo svůj smysl. Než aby Intel v podstatě přesunul výrobu procesorů k TSMC a sám ve svých továrnách živořil s existujícími problémovými či starými procesy a snažil se o vývoj dalších, může hledat pomoc jinde. Na druhou stranu lze předpokládat, že TSMC nebude mít kapacity na to, aby uspokojilo obrovské nároky Intelu, když nyní nedokáže plně zásobit ani AMD s mnohem menším objemem výroby a ještě má celou řadu dalších zákazníků, kteří také čekají na 5nm a později i 3nm kapacity, AMD nevyjímaje.

Skutečně to tak vypadá, že Intel v tomto roce provede pod novým vedením Patricka Gelsingera nějaký radikální řez, co se týče výrobních kapacit. Co konkrétního to ale bude, to se ještě uvidí. Je jasné, že výroba některých hlavních produktů (grafiky DG2) bude outsourcována, o tom bylo rozhodnuto již dříve. Co dalšího se ale k nim přidá a jak to Intel skloubí s vývojem nových procesů v rámci svých továren, o tom ještě těžko můžeme zasvěceně mluvit.

Ve hře je tak přesunutí části výroby do TSMC, licencování cizích výrobních technologií a snaha o další vývoj vlastních technologií. Mohla by to být celá směs opatření ve snaze zajistit výrobu produktů pomocí moderních procesů a zároveň zachránit vlastní vývojovou větev a výrobní kapacity. Opravdu těžko lze ale uvažovat o tom, že by TSMC mělo svým 5nm a později 3nm procesem obsloužit celou procesorovou produkci Intelu.



