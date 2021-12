Intel skutečně nabídne nové CPU chladiče, a to s plastovými žebry

Intel tak pojme nástup procesorů Alder Lake-S také jako příležitost oprášit své BOX chladiče, které s dnes dostupnými procesory řady K a KF ještě nenabízí. Pro tyto procesory si musíme pořídit vlastní chladič, ale k ostatním už jako obvykle dostaneme takový, jaký bude dle Intelu vhodný.

Z dříve zveřejněného snímku to ještě nebylo vidět a také byly obrázky označeny textem For Placement Only (FPO), ale z detailní fotografie modelu Intel RM1 je jasně vidět, že zvýšená žebra jsou ve skutečnosti plastová, takže jde v podstatě o imitaci. Samotné tělo chladiče skryté pod nimi je mnohem skromnější a rozkládá se až pod lopatkami ventilátoru.

- klikněte pro zvětšení -

Chladič RM1 lze přitom označit za středně výkonný model své skupiny pro Core i3 až i7, která čítá ještě slabší chladič RS1 pro Pentia a Celerony a naopak silnější RH1 pro Core i9. I ty ale evidentně budou mít i plastová žebra, jejichž praktický smysl bude leda takový, aby se do lopatek z boků nepřimotaly kabely a u RH1 půjde zřejmě ještě o místo pro modré LED a také RM1 s modrou obručí by mohla mít LED, ale to není jisté a především to není podstatné.

Hlavní otázka zní, zda takovéto chladiče dokáží uchladit procesory, které sice budou mít maximálně 65W TDP, ale reálná spotřeba a výdej tepla se může vyšplhat mnohem výš . Intel to samozřejmě bude mít spočítané a vyzkoušené, jenomže výkon chladičů může platit pouze pro jím doporučené nastavení s omezeným časem turba, což výrobci desek v poslední době moc nedodržují.

