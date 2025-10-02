Aktuality  |  Články  |  Recenze
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel údajně jedná o spolupráci s rivalem AMD, možná pro něj bude vyrábět čipy
Zprávy okolo Intelu jsou poslední týdny spíše pozitivní a další zajímavostí je to, že údajně jedná s AMD ohledně výroby jeho čipů.
Společnosti Intel se sice poslední dobou vůbec nedaří, nicméně v posledních týdnech jsme tu měli několik zajímavých obratů. Tesla by tu měla pouzdřit procesory pro Dojo, 10 % akcií získala americká vláda, do společnosti investovala Nvidia, která s ním chce prohloubit spolupráci na serverových řešeních, a tak se už hodnota akcií, která se po většinu roku 2025 pohybovala někde mezi 20-25 dolary, dostala dnes na více než 36 USD. To je tedy minimálně o polovinu více, než co bylo letos běžné. Nyní tu ale máme další zajímavou zprávu. Podle zákulisních informací totiž Intel jedná s konkurenčním AMD o tom, že by pro něj mohl vyrábět některé jeho čipy. Procesory AMD by tak mohl vyrábět Intel.
 
Pokud by k něčemu takovému došlo, pro Intel by to mohla být docela příjemná vzpruha a velký zákazník, který by mohl dát smysl procesu Intel 14A. Intel se už totiž nechal slyšet, že budoucnost tohoto procesu kriticky závisí na tom, zda se pro něj podaří najít velké zákazníky. Je-li toto pravda a dojde to ke zdárnému konci, mohlo by být AMD zachráncem Intelu. Ten se nyní potácí na hranici ziskovosti a nad vodou ho drží zejména vysoký podíl jeho CPU u OEM partnerů. Procesory má totiž nadále vysoce ziskové.
 
Otázkou je, co by v takovém případě vlastně AMD nechávalo u Intelu vyrábět. I když by nové procesy Intelu měly být slušné a v některých ohledech i lepší než ty od TSMC, všeobecně se nepředpokládá, že by jako celek TSMC předehnaly. Většinou se tak mezi veřejností očekává výroba některých méně komplexních čipů AMD. Zda to ale budou výpočetní CPU chiplety, IOD nebo některé grafické čipy, to těžko říci. Každopádně by to pomohlo diverzifikovat výrobní řetězec a snížit závislost na Tchaj-wanu, kterému neustále hrozí konflikty s Čínou. 
 

