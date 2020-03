Let Crew Dragon s posádkou plánuje NASA se SpaceX stále na květen

Zatím to vypadá, že plánovaný testovací let označený jako Demo-2 se nebude muset potýkat se zpožděním kvůli současné epidemiologické situaci způsobené onemocněním COVID-19. NASA se SpaceX se připravují na to, že by první let s lidskou posádkou v Crew Dragon mohl proběhnout někdy od poloviny května do konce měsíce.

Let je tedy plánován o něco později, než bylo původní datum 7. května. Nevypadá to ale, že by NASA nebo SpaceX zatím očekávali nějaké větší zpoždění způsobené situací okolo koronaviru. Crew Dragon bude do vesmíru vynesen pomocí rakety Falcon 9 z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, konkrétně ze startovacího komplexu 39A. Přesné datum startu plánuje Národní úřad pro letectví a kosmonautiku oznámit během několika následujících týdnů. Mise Demo- 2 byla již v minulosti odložena kvůli nepodařeným testům, testovací let se totiž měl původně konat již v létě minulého roku, ale poté se SpaceX muselo potýkat s problémy způsobenými například explozí Crew Dragon při pozemním testu

Animace mise Crew Dragon k ISS

Květnový let s posádkou v kosmické lodi Crew Dragon bude velkým průlomem, protože od 8. července roku 2011, kdy se uskutečnil poslední let raketoplánu z programu Space Shuttle, se astronauti na palubě americké kosmické lodi do vesmíru nevypravili. Od té doby až dosud museli kosmonauti NASA k transportu na Mezinárodní vesmírnou stanici využít služeb ruské kosmické lodi Sojuz, což není nejlevnější záležitost.

Ze strategických i finančních důvodů se tak NASA obrátila na soukromé společnosti Boeing a SpaceX, které mají americké kosmické agentuře zajistit prostředky pro dopravu astronautů do vesmíru. A obě firmy se snaží odstartovat se svou kosmickou lodí bezpečně, ale zároveň co nejdříve, protože NASA je už potřebuje.

Aby NASA mohla přestat využívat místa v ruských kosmických lodích a mohla se spolehnout na ty od SpaceX, bude muset loď Crew Dragon projít posledním testem. Tím bude právě květnový let k Mezinárodní vesmírné stanici s posádkou tvořenou dvěma astronauty - Bobem Behnkenem a Dougem Hurleyem. Poté by měla společnost Elona Muska obdržet pro Crew Dragon certifikaci pro provádění letů s lidskou posádkou k ISS a od ní.