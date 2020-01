Video od SpaceX ukazuje simulaci mise Crew Dragon na ISS

Společnost SpaceX má společně s formou Boeing pomáhat NASA dopravovat náklady a astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici, aby se Národní úřad pro letectví a kosmonautiku oprostil od závislosti na ruských raketách Sojuz.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG — Elon Musk (@elonmusk) 30. prosince 2019

To by se ale brzy mohlo změnit, protože NASA prohlásila, že by se první testovací let s lidskou posádkou označený jako Demo-2 mohl uskutečnit v první čtvrtině roku 2020. Aby Elon Musk navnadil své sledující na Twitteru, zveřejnil video, které zobrazuje simulaci, jak by takový pilotovaný let s kosmickou lodí od SpaceX mohl vypadat.

Dvouminutové video ukazuje posádku astronautů, která vstupuje dovnitř kosmické lodi, a následný střih na start rakety Falcon 9 a oddělení Crew Dragon. Poté je zobrazeno i připojení k Mezinárodní vesmírné stanici, s níž vesmírná loď několikrát obkrouží planetu Zemi. Následně se s pomocí padáků vrátí Crew Dragon zpět domů.

SpaceX v listopadu úspěšně provedla test nouzových motorů své lodi Crew Dragon, takže je na dobré cestě. Pro první let s lidskou posádkou bude ale třeba, aby se opravdu nic nepokazilo, zůstává tedy otázkou, kdy ho lidé uvidí ve skutečnosti a ne pouze na simulaci.