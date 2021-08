Lhůta dodávek čipů se opět prodloužila, nyní to je již 20 týdnů

Dle zprávy Bloombergu odvolávajícího se na data od Susquehanna Financial Group se tak lead time opět prodloužil, a to na rekordních 20 týdnů, přičemž je třeba si uvědomit, že jde o průměrnou hodnotu, která se může značně lišit dle druhu zboží a aktuální poptávce po něm, vedle čehož ji pochopitelně ovlivňuje i složitost či doba samotné výroby. Například různé mikrokontrolery se nedají obecně označit za nejsložitější čipy s nejdéle trvající výrobou, a přesto pro ně platí lead time 26,5 týdne, čili vyšší než průměrný, což vypovídá především o obrovské poptávce.

Hlavní zpráva je ale ta, že celková situace se nezlepšuje, což platí i pro výrobce automobilů, kteří budou muset stejně jako jiní na své dodávky čekat déle. Během července tak lhůty narostly o dalších osm dní, čili dle grafu od Susquehanny od začátku tohoto roku rostou víceméně stále stejným vysokým tempem a zatím opravdu nevidíme ani náznak toho, že by byl na obzoru vrchol křivky.

Ten by se ale snad měl ukázat ještě během tohoto kvartálu či alespoň roku. Například Intel nedávno uvedl , že v jeho případě bude právě třetí letošní kvartál nejhorší a pak by se měla situace spíše už zlepšovat. Ale to je Intel, samostatný a téměř izolovaný ostrov, jehož situace může být výrazně odlišná od firem, které nemají vlastní výrobní kapacity.