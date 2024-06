MediaTek chystá nový čip pro Windows on Arm, chce jít proti Snapdragonu X Elite

Windows on Arm, už bylo psáno několikrát. Vypršení exkluzivní smlouvy mezi Microsoftem a Qualcommem dává prostor dalším firmám. Současně to navyšuje pravděpodobnost, že platforma ARM začne postupně v oblasti PC ukusovat zastaralejší x86, i když plány na to, že ARM bude MediaTek.

O tom, že se chce více společností vrhnout na vývoj procesorů pro platformu, už bylo psáno několikrát. Vypršení exkluzivní smlouvy mezi Microsoftem a Qualcommem dává prostor dalším firmám. Současně to navyšuje pravděpodobnost, že platforma ARM začne postupně v oblasti PC ukusovat zastaralejší x86, i když plány na to, že ARM bude tvořit 50 % trhu s PC do 5 let , se zdá být přehnaně optimistickým. Jednou z firem, která se v tomto zmiňuje už opakovaně, je



Už dlouho se mluví o spolupráci MediaTeku a Nvidie, nejprve to bylo neurčitě pro nějaká mobilní zařízení , a to už na jaře loňského roku, později se začalo mluvit o tom, že by tyto dvě firmy mohly spolupracovat na vývoji společného ARMového čipu pro PC , tedy pro Windows on Arm. Nyní tu máme další zprávu o tom, že MediaTek by měl podobný procesor vyvíjet sám. Nyní tak není jasné, zda zde budou dva nebo jeden procesor od MediaTeku. Nabízí se možnost, že Nvidia bude pod svou značkou dělat procesor, jenž bude výsledkem spolupráce těchto dvou firem, a MediaTek bude vedle toho dělat procesor čistě ve vlastní režii. Také se mohly změnit podmínky spolupráce, může být procesor jeden (jen MediaTeku), ale i dva (MediaTeku a Nvidie bez MediaTeku). To zatím nevíme.

Proslýchá se nicméně, že MediaTek zde sáhne po řešeních samotného ARMu, tedy to poskládá z jader Cortex a nebude si vyvíjet vlastní řešení jader jako např. Apple a Qualcomm, kteří sice využívají architekturu ARM, ale nikoli jader vyvinutých touto firmou. To by mělo urychlit vývoj takového procesoru. Mluví se o tom, že poskládat procesor z již existujících jader je práce tak na 9 měsíců (i s veškerým testováním), zatímco vývoj vlastního čipu si vyžádá více než rok. Přesto se proslýchá, že nový procesor MediaTeku pro Windows on Arm se objeví až koncem roku 2025.