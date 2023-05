Mobilní čipy MediaTek prý budou mít GPU od Nvidie

MediaTek. Ten se ale snaží vymanit z image výrobce levných a problematických mobilních chipsetů pro low-endové telefony a už nějakou dobu má v nabídce i zajímavé high-endové procesory. U chystaného modelu Nvidia na vývoji mobilní čipů GPU.

Na poli mobilních procesorů máme několik velkých hráčů. Vedle Applu je to pro konkurenční platformu Android ve vyšších třídách zejména Qualcomm a Samsung, v nižších je to především. Ten se ale snaží vymanit z image výrobce levných a problematických mobilních chipsetů pro low-endové telefony a už nějakou dobu má v nabídce i zajímavé high-endové procesory. U chystaného modelu Dimensity 9300 se dokonce spekuluje, že bude mít 4 výkonná jádra Cortex-X4, to ale vypadá být u telefonu spíše nepravděpodobné kvůli enormní spotřebě. Tam by mohlo jít spíše o procesor pro chromebooky. Nyní se objevují další zákulisní informace, které hovoří o tom, že MediaTek spolupracuje se společnostína vývoji mobilní čipů GPU.

Zatímco Qualcomm má GPU Adreno, Samsung nyní zkouší architekturu RDNA 2 od AMD a v budoucnu by měl snad přejít na RDNA 3, MediaTek by tak mohl přejít z ARM Mali na některou z architektur Nvidie. Kterou přesně, to se neví, ale ideální by byla obvykle ta poslední, která většinou přináší nejlepší efektivitu. Víme, že Ada Lovelace je právě takovou architekturou, která umí nabízet velmi vysoký výkon při rozumné spotřebě. Zda se ale tak stane, to prozatím nevíme. Jde jen o první zprávy a ty se budou jistě v průběhu času dále upřesňovat.