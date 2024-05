Nvidia a MediaTek představí ARMový procesor, konkurenci Snapdragonu X Elite

Letos by se ve větším měly začít objevovat notebooky pro platformu Windows, které budou mít místo tradiční procesorové architektury x86 konkurenční. Tato alternativní architektura obvykle přináší lepší poměr výkonu a spotřeby (obzvlášť nepřežene-li se to s frekvencí), což by mohlo ve výsledku zlepšit výdrž notebooků, nicméně to se teprve ukáže. Jedním z prvních zástupců bude Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite , který se objeví v prvních noteboocích od 20. května . Firem, které budou chtít představit své ARMové procesory, ale bude více. Už v minulosti se mluvilo o tom, že novinku chystá i. Nyní se objevují zprávy, že nový ARMový procesor vyvíjený spolu s firmouby se mohl objevit už docela brzy. Konkrétně se mluví o tom, že vývoj procesoru by mohl být dokončen ve třetím čtvrtletí letošního roku (tedy v průběhu léta).

Více konkrétních specifikací o novém čipu zatím nemáme, nicméně proslýchá se, že ho bude vyrábět TSMC pomocí 3nm procesu, což by mělo [snad] zajistit i slušnou energetickou efektivitu. Samozřejmostí bude i dostatečně výkonné NPU, aby mohl být použit v moderních AI PC. Nový procesor by měl stát okolo 300 USD, nicméně se dá předpokládat, že by v této částce mohl najít místo i integrovaný grafický čip od Nvidie. Verifikace procesoru by se měla stihnout ještě před koncem letošního roku a velkosériová výroba by pak měla být zahájena v první polovině příštího roku. To nám současně říká, že první produkty s tímto procesorem by se mohly objevit zhruba za rok, někdy okolo léta 2025. Zda se tak stane, to se teprve uvidí. Ještě připomeňme, že MediaTek a Nvidia už nějakou dobu spolupracují na vývoji čipů pro automotive