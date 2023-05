Microsoft a AMD chtějí spolupracovat na vývoji AI čipů a SW

Nvidia má poslední dobou velmi silnou pozici v oblasti umělé inteligence (cca 80% podíl na trhu s akcelerátory pro AI). Její akcelerátory jsou využívány k trénování i běhu systémů AI a používá je i Microsoft (v jeho datových centrech pro Azure má desítky tisíc GPU od Nvidie). AMD sice své akcelerátory má také, ale ty zdaleka nejsou tak úspěšné. Nedávno však odkoupila společnost Xilinx a akcelerátory pro běh AI budou i v běžných procesorech , nicméně především na trénování AI (ale i onen běh ve velkých datových centrech) to bude chtít ještě zapracovat. Společnosti Microsoft a AMD se tak podle posledních informací daly dohromady a hodlají spolupracovat na vývoji čipů pro AI, z čehož by měly profitovat obě společnosti.

Microsoft by měl pomoci společnosti AMD vylepšit schopnosti jejích GPU právě v oblasti schopností práce s AI algoritmy. Ty by se tak měly stát výkonnějšími a konkurenceschopnějšími. Ostatně dle některých testů např. nejrychlejší GPU od AMD ve spotřebitelské oblasti, Radeon RX 7900 XTX, který ve hrách překonává RTX 4080, v nasazení pro AI nedosahuje ani výkonu RTX 4070 Ti. Připomeňme, že AMD pracuje na akcelerátoru Instinct MI300 s architekturou CDNA 3. Microsoft naproti tomu pracuje na vlastním akcelerátoru s kódovým označením Athena. Zde se ale informace rozchází v tom, zda naopak AMD pomáhá nebo nepomáhá Microsoftu s vývojem. Zákulisní informace říkají, že ano, naopak společnost Microsoft sama tvrdí, že nikoli.

Proslýchá se, že Microsoft pracuje na speciální verzi ChatGPT pro byznys, jejíž provoz by měl stát 10krát tolik, co toho standardního (a už zde se to odhaduje na 700 tisíc USD denně ). Kdyby Microsoft měl vlastní výkonné čipy a nemusel je kupovat od Nvidie, mohlo by to snížit jeho náklady (a tím snížit ceny pro zákazníky a/nebo zvýšit své zisky ).