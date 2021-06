Microsoft Windows 11 jsou reálné, ukázala se verze Pro

Běžnému uživateli může být v podstatě jedno, zda se nová verze Windows bude jmenovat ještě Windows 10 nebo už Windows 11, pokud ovšem bude k dispozici jako aktualizace zdarma, s čímž zatím počítáme. O výrazném přepracování grafického rozhraní systému jsme věděli už dopředu, a tak nás ani nemusí moc vzrušovat, že nová verze už ponese označení 11, jak se potvrzuje na následujícím snímku.

Vypadá to také, že se změní už i hlavní panel, kde se ikonky nebudou zarovnávat doleva, ale po vzoru macOS budou uprostřed, a to včetně tlačítka Start, ale to si možná budeme moci "napravit" a vrátit do původní podoby, uvidíme. Celkově nám výchozí podoba rozhraní připomíná spíše zrušené Windows 10X a tím se svým způsobem potvrzuje, že Microsoft svou práci na nich nezahodil, ale naopak využil pro hlavní větev systému.

Snímky se objevily na čínských stránkách Tieba Baidu a dle nich jde o sestavení systému ve verzi 21996.1. A kdyby snad někdo pochyboval o jejich pravosti, máme tu i potvrzení od serveru The Verge , od nějž pochází následující dva snímky.





Evidentně tu ale ještě je na čem pracovat, jak ukazuje pohled na stále starou verzi aplikace Microsoft Store, kterou by měla vystřídat již nová. Vedle toho máme očekávat větší integraci aplikace Xbox do systému a jak jsme se dozvěděli minule , Microsoft by měl už také konečně dodělat nové Nastavení tak, aby to nabídlo veškeré funkce z Ovládacích panelů.

Windows 11 budou dle dostupných informací představeny příští týden ve čtvrtek (24. června), nicméně na trhu je očekáváme spíše až na podzim.

