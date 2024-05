Muskovo xAI má dalších 6 mld. USD od investorů, do konce roku chce dohnat ChatGPT

Firma dosud vybrala od svých investorů 24 mld. USD, což obsahuje i právě skončené druhé investiční kolo, které přineslo společnosti dalších 6 mld. USD. Mezi investory je Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, princ Alwaleed Bin Talal a Kingdom Holding. Pro srovnání, OpenAI má nyní hodnotu 80 mld. USD, tedy více než trojnásobek.



První chatbot firmy,, byl představen v listopadu 2023 . O něco později, konkrétně v březnu 2023, byly zveřejněny i jeho zdrojové kódy . Elon Musk si je vědom toho, že Open AI má mnoholetý náskok, a že jeho Grok se produktům firmy, kterou pomáhal před lety zakládat (a do níž investoval 1 mld. USD), nemůže rovnat. Přesto neskrývá svůj vrozený optimismus ohledně termínů, kdy se jeho firmám povede něco dosáhnout, a myslí si, že by se mohl dostat na podobnou úroveň už koncem roku. Tak doufejme, že mu to půjde lépe než autonomní řízení, které mělo být před koncem roku už několikrát.