Muž má poslední dva pokusy uhádnout heslo, jinak přijde o 7000 BTC

Máme tu dalšího nešťastníka, který se nedokáže dostat ke svým Bitcoinům. Hodnota Bitcoinu je poslední dobou hodně vysoko (nyní přes 36 tisíc USD) a mnoho lidí se chce dostat ke svým dávno zapomenutým Bitconům, jejichž hodnota se mezitím dostala na miliony a někdy i miliardy. Nedávno jsme hovořili o muži, který by chtěl rozkopat skládku odpadů a najít tam svůj ztracený harddisk se 7500 BTC. Podobný obnos má zapovězen i Stefan Thomas. Jde o programátora, který se narodil v Německu a nyní žije v San Franciscu. Ten se chce dostat ke svým 7002 BTC. To je zhruba 5,5 miliardy Kč.

Jeho Bitcoiny jsou uloženy na digitální peněžence IronKey, jenže k ní nezná heslo. To měl na papírku, který ztratil, a heslo staré přes 10 let, si už nepamatuje. Už tehdy v roce 2012, kdy si uvědomil, že ho nezná, měly Bitcoiny hodnotu 140 tisíc USD (3 mil. Kč). Od té doby se jejich hodnota zvýšila zhruba 2000krát. K dispozici má celkem 10 pokusů o vložení správného hesla. Když se mu to nepodaří, peněženka se natrvalo zamkne a o Bitcoiny přijde.

Smůlu má nejen v tom, že si nepamatuje heslo, ale i v tom, že už má za sebou 8 neúspěšných pokusů. Zbývají tedy dva. Spousta lidí se Stefanem sympatizuje, mnozí si z něj naopak dělají legraci. Píší mu např., zda zkusil zadat heslo "password". Další to zkouší s různými nadpřirozenými technikami. Vedle toho, že se nedostane k tak velkému jmění, ale Stefana trápí i to, že si nyní připadá jako hlupák. Neschopnost si vzpomenout na heslo mu dle jeho slov obrovským způsobem ubrala na sebevědomí.

